Christina Aguilera om «en bransje full av ulver»: – De snakket om brystene mine

Christina Aguilera (38) ser tilbake på karrierestarten og skulle ønske hun kunne fortalt seg selv at ikke alle menn er like.

Det har gått tyve år siden Aguilera ga ut sin aller første plate – «Genie In A Bottle». Da hadde hun i mange år allerede vært aktuell som barnestjerne i Disneys «The Mickey Mouse Club». I et ferskt intervju med britiske The Sunday Times forteller artisten at hun fikk et tøft møte med musikkindustrien.

– Det var en bransje med så mange ulver, eldre menn med helt andre intensjoner. Når man i så ung alder endre opp i en mannsdominert business, får man se de mørkeste sidene og høre menn snakke om kvinner. Jeg hørte de snakket om brystene mine, forteller 38-åringen.

Aguilera tenker tilbake på slutten av tenårene og innser at det hun trengte aller mest på den tiden, var en klem.

– Jeg skulle ønske jeg kunne opplyst meg selv om at ikke alle menn er sånn. Når folk aksepterer sånn oppførsel og sier at «gutter er gutter», så er jeg uenig i det, forklarer sangeren – som mener menn bør stå til ansvar for det de sier og gjør.

DEN GANG DA: Christina Aguilera på MTV-scenen i New York i 2002. Foto: GARY HERSHORN / X00129

I dag føler Aguilera at hun nærmest oppførte seg som en marionett rundt sin aller første plateinnspilling. Hun gjorde som plateselskapet ba henne om. Ikke minst dyrket hun et svært sexy og dristig image – noe hun fikk stor oppmerksomhet for i mediene – og samtidig tidvis kritikk.

Hun morer seg nå over å se at unge kjendiskvinner nå slipper unna med det samme i større grad.

– Vi har Kylie Jenner og Miley Cyrus, som har gjenskapt den «looken», som jeg definitivt fikk mye pepper for.

Aguilera hadde nemlig ikke noe imot å være sexy. Etter å ha lagt bak seg mange år med alvorlige spiseforstyrrelser, fant stjernen trygghet i sitt eget skinn – noe hun har vært åpen om i en rekke intervjuer. I dag er hun stolt over debatten hun skapte på den tiden. Hun har alltid sett på seg selv som fryktløs.

– Jeg var fortrolig med å dele av seksualiteten min og den delen av livet mitt.

Fortsatt kler hun seg gjerne aller helst i oppsiktsvekkende, dristige kreasjoner. Forskjellen er at i dag skjer alt på egne premisser.

– Kvinner er ikke endimensjonale skapninger som bare ser sin egen seksualitet ut fra et manns perspektiv, sier hun.

DRISTIG: Christina Aguilera på iHeartRadio Music Festival i Las Vegas i september i år – fortsatt sexy, men nå på sine egne premisser. Foto: David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Popdivaen har spilt i flere filmer og har figurert som dommer i «The Voice». For tiden er hun aktuell med filmlåten «Haunted Heart» til «The Addams Family».

På premieren i Los Angeles 6. oktober hadde hun med seg forloveden Matthew Rutler (34), sønnen Max på 11 år (som hun har med eksmannen Jordan Bratman(42)) og datteren Summer Rain (5), som hun har med Rutler.

FAMILIEN: Christina Aguilera og samboer Matthew Rutler med hennes sønn Max Bratman og deres felles datter Summer Rain Rutler på premieren til «The Addams Family» i Los Angeles for litt over en uke siden. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da Aguilera i fjor sommer ga ut albumet «Liberation», var det seks år siden forrige plate.

Etter platedebuten i 1999 har Aguilera gitt ut flere album. Platesalget skal være på over 50 millioner eksemplarer på verdensbasis. Blant de størst hitlåtene er «Dirrty», «Genie In A Bottle», «Hurt», «Beautiful» og «Fighter».

