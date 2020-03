Glam og Carina Dahl: Sett av 312.000 på et døgn

Den norske duettversjonen av Bradley Cooper og Lady Gagas «Shallow» passerte 312.000 visninger i løpet av sine første 24 timer på nettet.

Tilbake sitter en forbløffet trio – artistene Åge Sten «Glam» Nilsen og Carina Dahl, samt initiativtager Helge Johansen – over responsen etter at de la ut videoen på Facebook.

– «Alle» har jo et forhold til originalen, og den kommer jo på en måte enda nærmere når den fremføres på norsk. Men jeg hadde ikke drømt om at den skulle bli avspilt mer enn 200.000 ganger på et halvt døgn. Jeg er ydmyk og helt overveldet over mottagelsen, sier Helge Johansen i Generation Event og Management.

Ved 19-tiden mandag kveld er visningstallet 312.000.

Han kontaktet Carina Dahl som han mente ville gjøre en god jobb med ideen hans.

– Jeg var faktisk skeptisk til ideen om å covre Gaga, da det blir som å hoppe etter Wirkola, sier Dahl til VG.

Samtidig forteller hun at hun – snodig nok, sier hun – hadde fått mange henvendelser om at stemmen hennes ville ha passet til «Shallow». Derfor bestemte hun seg for å gjøre et forsøk.

– Nå sitter vi her helt overveldet. Jeg er utrolig rørt av alle tilbakemeldinger, og ikke minst alle delinger. Vi har truffet en nerve, og det i en spesiell tid hvor viktigheten av musikk mer til stede enn noen gang, sier Carina Dahl.

Åge Sten Nilsen sier han ble forespurt om å være med på dette samarbeidet for en god stund siden, og gjorde da som han pleier å gjøre, ifølge han selv: er positiv i utgangspunktet inntil det motsatte er bevist.

– Etter en kjapp gjennomlytting av første utkastet med Carina, var jeg mektig imponert over henne og hvordan dette funket, sier Åge Sten Nilsen.

Resten av prosjektet de skulle ha samarbeidet om har måttet legges dødt på grunn av den pågående coronakrisen. Utrolig trist, sier Nilsen.

– Men kanskje var det meningen at denne låten skulle deles med folk akkurat nå. At den skulle få en annen betydning enn den ville fått ellers, sier han.

– Å se den vanvittige responsen der ute er utrolig sterkt å være vitne til, mener Åge Sten Nilsen.

Initiativtager Helge Johansen er overbevist om at ingen kunne gjort dette bedre enn Nilsen og Carina Dahl.

– Folk sier den er bedre enn originalen, og skryter hemningsløst av den. Det er virkelig hyggelig. Det renner inn med meldinger, og folk jeg ikke kjenner ringer for å fortelle hvor fantastisk denne sangen er.

Publisert: 30.03.20 kl. 19:09

