Melodi Grand Prix i Danmark dropper publikum

Frykt for corona-smitte gjør at ti tusen tilskuere ikke får være til stede under showet.

Det melder Danmarks Radio. Avisen skriver at nærmere ti tusen har kjøpt billett til danskenes MGP-finale i Københavns Royal Arena lørdag kveld, men at de ti deltagerne på scenen nå må klare seg uten applaus.

Dette som en konsekvens av at statsminister Mette Fredriksen fredag morgen ga beskjed om at myndighetene oppfordrer til utsettelse eller avlysning av arrangementer der flere enn ett tusen mennesker samles.

– På bakgrunn av statsministerens oppfordring har vi truffet den beslutning at vi gjennomfører Melodi Grand Prix, sier talsmann Gustav Lützhøft til DR.

Krisemøte i Sverige

I kjølvannet av beslutningen pågår det i skrivende stund krisemøte i leiren rundt svenske Melodifestivalen, som også skal finne sted lørdag. Det melder Aftonbladet.

Melodifestivalens finale sendes fra Friends Arena utenfor Stockholm. Den pleier å trekke rundt 35.000 tilskuere, ifølge Aftonbladet.

Tidligere denne uken ble det kjent at Sveriges delegasjon til Eurovision Song Contest dropper et planlagt møte i Rotterdam kommende mandag.

NRK har opplyst til VG at de foreløpig ikke kansellerer møtet i Rotterdam, men forholder seg til retningslinjer fra arrangør.

