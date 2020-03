MER NORSK: Frida Ånnevik er en av norske artister NRK burde spille mer av for å kompensere for fravær av konserter på grunn av corona-viruset. Foto: Lise Åserud/VG

Kommentar: Vaksinering for kulturlivet

Bare NRK kan stoppe smitteeffekten på norsk kulturliv.

Nå, mens konsertsteder stenger ned, turneer avlyses, kinoene og teatrene er stengt og festivaler allerede ser på mulige avlysninger. Nå er det på tide at vi gjør en dugnad.

For oss vanlige lønnsmottagere er kanskje karantene, hjemmekontor eller generell nedsetting av sosial omgang litt kjipt, men ikke noe som får økonomiske konsekvenser. For kulturarbeidere er det som å skru av inntektsstrømmen fullstendig.

Med ingen muligheter til å se når det igjen kommer penger inn på konto. Om det noen gang gjør det. Det rammer flatt, fra små skolekonserter til store operaoppsetninger. All kultur er i praksis stoppet.

Flere artister har, som Frida Ånnevik sier det, sett et halvt års inntekt forsvinne i løpet av et kvarter.

Gode forslag til hvordan man kan bidra har kommet inn. For eksempel å ikke kreve tilbake de kronene man har lagt ut for en konsert eller forestilling som ble avlyst på grunn av den umiddelbare unntakstilstanden. Eller benytte seg av ulike hjemmebaserte streamingløsninger, som Brakkesyke-konsertene som startet i går kveld på Facebook. Eventuelt bare kjøpe litt ekstra merch, fra en artist man likevel er glad i. Gode, rause og fine tiltak.

Men Norge har et enda større og sterkere incentiv i verktøykassen.

NRK bør umiddelbart legge om til å spille norske artister, vise norske filmer og generelt legge flest mulig av kronene sine på norske kulturarbeidere og artister. Et enkelt grep, som i vanlige tider ville fremstå som renspikket kulturnasjonalisme. Som virkelig kan monne for norsk kulturliv i disse uvanlige tider.

Årets Spellemannutdeling ble avlyst i går. For mange artister er utdelingen en potensiell inntektsøkning. For enkelte sjangre og utøvere er det den eneste gangen i året de får litt mer oppmerksomhet enn de sedvanlige nikken fra egen tilhørerskare. Spellemann kan generere sendetid og økt etterspørsel.

Radiolisting og TV-visning gjør det samme.

NRK har flatene. Og pengene. De skal bruke penger på å spille musikk uansett. Om det er Billie Eilish eller Frida Ånnevik som får dem, utgjør faktisk en enorm forskjell for sistnevnte akkurat nå.

NRK kan redigere spillelistene sine og rydde sendeskjemaet på TV. Spill norsk musikk, vis norske filmer, konsertopptak og dokumentarer. Få artister inn i studio og la dem spille inn konsertene de ikke fikk holdt. La det gjerne være et redaksjonelt grep, ikke et statlig pålegg fra kulturministeren.

Så kan vårt felles bidrag i denne nasjonale kulturdugnaden være å lytte. Ikke bare til Spotify eller Netlifx. Men på TV og radio.

Publisert: 13.03.20 kl. 15:36

