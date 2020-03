DUO: Enrique Iglesias og Ricky Martin på pressekonferansen i West Hollywood onsdag, der de fortalte at de slår seg sammen. Foto: Willy Sanjuan / Invision

Ricky Martin og Enrique Iglesias turnerer sammen

De to latinamerikanske stjernene kunngjør at de for første gang slår seg sammen for konserter i Nord-Amerika - og tar med seg barna på turné.

Nå nettopp

Turné-nyheten kom på en pressekonferanse onsdag. I et intervju med Access Hollywood, hevder artistene at de trenger barneseter i turnébussen for å ha med barna.

les også Stjerneparet fikk sitt tredje barn

Mens Ricky Martin (48) har fire barn med sin syrisk-svenske mann Jwan Yosef, har Enrique Iglesias (44) tre barn med tennisstjernen Anna Kournikova. Paret fikk en jente så sent som i januar.

FAMILIE: Ricky Martin og ektemannen Jwan Yosef på «Rogue One: A Star Wars Story»-premieren med to av barna i desember 2016. Foto: Chase Rollins / AFF

– Jeg tror vi gjør dette fordi vi helt oppriktig elsker å stå på scenen. Vi vet begge at vi elsker å være foreldre, men vi kan ikke leve så lenge uten å stå på scenen, sier Iglesias til ET Canada.

Ifølge People medgir Iglesias at de to artistene ofte utveksler råd om foreldrerollen og hvordan det er å turnere når du har barn.

les også Ricky Martin far for fjerde gang

– Du får ikke atskilt meg og barna, sier han.

– Mange mennesker sier at små barn trenger stabilitet. Jeg tror vi er deres stabilitet. Om vi er i nærheten, føler de seg trygge og beskyttet, uavhengig av «berg-og-dalbanen». De er ved vår side, sier Martin til People og legger til:

– De ble født inn i denne galskapen, og vi kommer til å beskytte dem.

TREBARNSFORELDRE: Anna Kournikova og Iglesias på kamp i Florida i 2005. Siden da har de fått tvillinger og en liten jente. Foto: MARC SEROTA / REUTERS

Ifølge CNN starter turneen i Phoenix i begynnelsen av september, og tar turen innom blant annet New York, Miami, Los Angeles, Toronto, Las Vegas og Washington før de avslutter i Atlanta i slutten av oktober.

Artisten Sebastion Yatra fra Colombia skal også være med som gjest.

Publisert: 11.03.20 kl. 05:47

