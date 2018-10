GLADNYHET: Britney Spears blir hjulpet ut på podiet under gårsdagens kunngjøring i Park Theatre i Las Vegas. Foto: Steve Marcus / AP

Britney med ny Las Vegas-maraton

Britney Spears (36) klarte ikke å holde seg borte fra Las Vegas særlig lenge.

Publisert: 19.10.18 10:22

Kun ti måneder etter at hun rundet av en fire år lang konsertrekke i spillebyen, kunngjør den amerikanske popstjernen at hun har sagt ja til en ny omgang.

«Britney: Domination» er tittelen på det nye showet i Park MGMs Park Theatre, som får premiere i februar neste år. Helt frem til utgangen av august skal Britney boltre seg på scenen.

Nyheten ble presentert i en direktesending på YouTube-kanalen til The Ellen Show . Britney viste seg på scenen, men uttalte seg ikke. Derimot ble en hitparade med hennes låter spilt.

Første gang Britney sa ja til å bli fast Las Vegas-underholder , var i 2013. Da inngikk hun en toårsavtale med totalt 50 konserter. Kontrakten ble imidlertid forlenget, og da hun gikk av scenen i desember 2017, hadde hun opptrådt nærmere 250 ganger på Planet Hollywood.

I løpet av de fire årene skal hun ha tjent over én milliard kroner.

Over seks millioner kroner i uken skal Britney ha tjent på å være Vegas-artist. Kanskje ikke så rart at det gir mersmak. Den siste tiden har hun også ligget i pengekrangel med eksmannen Kevin Federline (39), som krever mer i barnebidrag.

Hva hun får i honorar for den nye konsertavtalen, er ikke kjent.

Da stjernen besøkte Norge i fjor sommer, fikk hun en svært lunken mottagelse av VGs anmelder:

« Showet hennes er et tradisjonelt hedonistisk helvete der de fleste løper rundt i undertøyet », skrev Tor Martin Bøe og ga en skarve ener på terningen . Britney fikk slakt også i Sverige og Danmark .

Fikk du med deg ? Britney publiserte bilde av VGTVs Morten Hegseth

Popveteranen har på sine mer enn 25 år i rampelyset skapt overskrifter vel så ofte for sitt tidvis turbulente privatliv som for sine karrieremeritter . Uansett skandaler og nedturer – Britney tjener fortsatt rått . I fjor håvet hun inn over 471 millioner kroner .

