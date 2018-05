Norske K-391 har over en halv million følgere på YouTube - slipper debutsingel med stjernelag

Publisert: 12.05.18 16:01 Oppdatert: 12.05.18 16:30

K-391 har gått under radaren til de fleste nordmenn. Nå gir produsenten ut låt med Alan Walker og asiatisk superstjerne - men vil fortsette i det skjulte.

Siden 2012 har K-391 laget og spredt musikk på nett, noe som har sørget for over 200.000 følgere på Facebook og over 600.000 abonnenter på YouTube .

Det er imidlertid først nå han gir ut sin offisielle debut - «Ignite», hvor han har fått med seg Alan Walker , Julie Bergan og asiatiske Seungri.

«MER», selskapet til «Idol»-dommer Gunnar Greve, kaller K-391 et innovativt artistkonsept, hvor musikken - ikke artisten - skal stå i fokus.

– Vi ønsker at fokuset skal være på musikken, og de menneskene som blir berørt av musikken. Dette er også er ideen bak musikkvideoen til første singel, «Ignite», sier Yonas Aregai i MER.

Det innebærer også at artisten K-391 ikke stiller til intervju.

– For personen bak K-391 så er det ingen ønske om å fremme seg selv eller personlige interesser, men heller at musikken og budskapet skal være i sentrum. Derfor har man utformet et konsept og en innpakning som fokuserer på nettopp dette, sier Aregai.

Store navn

Sammenlignet med Alan Walker og Seungri er K-391 som smågutt å regne hva gjelder antall følgere på Facebook - de to har rundt 2,5 millioner hver. Men sistnevnte har en større følgerskare enn artister som Astrid S (ca. 80.000 følgere) og Julie Bergan (ca. 40.000 følgere) på Facebook - selv om de to kvinnene slår ham ned i støvlene på Instagram.

Ifølge managementet er musikken til K-391 allerede spilt over 200 millioner ganger, men dette er den offisielle debuten. I anledning relanseringen er det meste av innhold på sosiale medier slettet.

Men det er likevel ikke vanskelig å finne ut hvem som står bak artistnavnet - Kenneth Osberg Nilsen. Ifølge managementet ønsker ikke Nilsen selv å kommentere saken.

– De siste 18 månedene har K-391 trukket seg tilbake for å jobbe med ny musikk og etableringen av en ny artistprofil og konsept. For å markere den nye starten i forkant av denne singelen, så slettet man det meste av tidligere innhold på de ulike kanalene, sier Aregai.

Gamle kjente

Alan Walker og Julie Bergan har samarbeidet mye tidligere, hun har blant annet vært med på hans turné . Han er også representert av MER, og Gunnar Greve er også låtskriver for Walker.

Både Walker og Seungri er ambassadører for det asiatiske plateselskapet Liquid State , et underselskap av Sony Music. Ifølge Aregai har de to møttes flere ganger.

– Et samarbeid mellom de ulike artistene kom veldig naturlig, og både K-391 og Alan Walker synes at kombinasjonen av øst og vest er veldig spennende, også musikalsk.

Alan Walker sier til VG at han har kjent, og vært fan av, K-391 lenge.

– K-391 er en av mine største inspirasjoner og er mye av grunnen til at jeg lager og lever av musikk i dag. Jeg syns også at hele konseptet er både spennende og noe som ikke er gjort før. Og så er det ekstra gøy at Julie Bergan er med på låten, hun gjør en fantastisk jobb, sier han.

Døråpner

Han forteller at utgangspunktet for låten er en gammel låt K-391 har laget. Da samarbeidet kom på plass gjorde de en ny vri på låten og la på en vokal.

– Så har både K-391 og jeg jobbet på produksjonen gjennom en lengre periode. Både sammen i studio, og ved å sende ulike ideer fram og tilbake til hverandre. Etter hvert fikk vi med oss både Julie og Seungri på vokal, som begge tilfører masse til låten.

Julie Bergan håper samarbeidet kan være en døråpner for et nytt marked for hennes del.

– Dette prosjektet synes jeg det er utrolig kult å få være en del av. Rått at vår norske klan også fikk med oss en av Asias aller største popartister, Seungri. Dette markedet har alltid virket utrolig spennende for meg og det er helt klart at dette kan være en døråpner for meg for å vise publikummet der hvem jeg er og musikken min , sier hun.