COUNTRYDRONNING: Carrie Underwood på Academy of Country Music Awards i Las Vegas natt til mandag. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Her viser Carrie Underwood seg offentlig for første gang siden ulykken

Publisert: 16.04.18 09:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-04-16T07:05:12Z

Fem måneder etter fallet som førte til at hun måtte sy nærmere 50 sting i ansiktet, sto Carrie Underwood (35) på scenen i Las Vegas.

Sminket med glittertårer fremførte Underwood en følelsesladet fremføring av sin nye låt «Cry Pretty» under nattens Country Music Awards. Etterpå serverte hele den stjernespekkede forsamlingen et minutts stående applaus.

Det var første gang siden den dramatiske ulykken i november i fjor, hvor Underwood falt ned en steintrapp utenfor sitt eget hjem i Nashville, at publikum fikk se henne. Artisten pådro seg flere brudd og kuttskader. Ikke minst skal ansiktet ha blitt hardt rammet, og Underwood har selv betrodd at legene måtte sy mellom 40 og 50 sting i ansiktet .

«Jeg vil spare dere for de grusomme detaljene, men jeg vil kanskje se litt annerledes ut i fremtiden» , skrev Underwood på hjemmesiden sin en tid etter uhellet.

På nattens prisgalla så 35-åringen imidlertid ut til å være sitt gamle jeg. Ansiktet bar ikke preg av å ha vært gjennom hard behandling.

Amerikanske medier skriver at Underwood var ydmyk og emosjonell, og at hun tok til tårene flere ganger.

«Mektig comeback », skriver CNN .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Da hun sammen med Keith Urban (50) ble ropt opp på scenen for å motta pris for deres duett «The Fighter», skrøt han av opptredenen og sa hun gjorde en glimrende jobb.

– Tusen takk for at dere ville ha meg her. Jeg skjelver fortsatt akkurat nå. Tusen takk, sa en gråtkvalt Underwood til publikum, ifølge People .

«Cry Pretty» tar for seg nettopp den tøffe tiden sangeren har lagt bak seg.

« Sangen handler om mye av det som har skjedd meg det siste året, og det er mitt håp at dere kan relatere dette til ting dere kanskje har opplevd i deres eget liv. Sangen er full av følelser, den er ekte, og den rocker », har Underwood formidlet til fansen via sosiale medier.

Sangstjernen havnet i rampelyset første gang i 2005, da hun vant «American Idol» . Hun har siden etablert seg som en av verdens mest populære countryartister . 34-åringen kan skilte med flere Grammy-statuetter.