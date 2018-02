PENSJONERER SEG: Paul Simon, her på scenen i Oslo Spektrum i oktober 2016. Foto: Fredrik Solstad/VG

Paul Simon takker for seg - drar innom Norge

Publisert: 05.02.18 15:47

MUSIKK 2018-02-05T14:47:40Z

Paul Simon (76) har nå kunngjort at han gir seg som artist etter en siste avskjedsturné.

Det var på sin egen nettside Paul Simon mandag offentliggjorde at han nå begir seg ut så sin siste turné i karrieren.

– Jeg har ofte lurt på hvordan det ville føles å nå et punkt der jeg ville vurdere å gi min artistkarriere en naturlig slutt. Nå vet jeg det: Det kjennes litt foruroligende, en anelse spennende og gir meg en viss lettelse, skriver han i uttalelsen der.

Kommer til Norge

Avskjedsturneen har fått tittelen «Homeward Bound - The Farewell Tour», og Simon kommer til Oslo 1. juli.

Han starter i Vancouver i mai, og jobber seg gjennom Nord-Amerika før han kommer til Europa. Der er Stockholm først ut 30. juni, før Oslo, København, Antwerpen og Amsterdam. Han spiller også i Storbritannia.

I 2016 snakket han med New York Times om at han hadde begynt å forberede seg på pensjonisttilværelsen . Da sa han også at han var i ferd med å miste synet, og at han i perioder sov 15 timer i strekk.

Simon har vært en av popmusikkens mest sentrale artister og komponister i seks tiår. Han hadde sin første lille hit med «Hey, Schoolgirl » i 1957, som del av duoen Tom & Jerry.

Den andre halvparten het Art Garfunkel, og som Simon & Garfunkel ble de to et av 1960-tallets aller største navn.

Duoen ble oppløst i 1970, men har hatt sporadiske gjenforeninger siden. I 2004 spilte de i Norge . Men de skal ikke være på talefot .

Paul Simon har holdt konserter i Norge flere ganger, sist i 2016 . I 2015 var han i Oslo Spektrum med Sting .

I februar i fjor var artisten på hemmelig norgesferie og dukket blant annet opp på Hurtigruta.

Takker publikum

Nå skriver artisten at noe av grunnen til at han gir seg, er at han i desember mistet sin venn og gitarist Vincent N’guini som han hadde kjent i 30 år:

Men det er ikke den eneste grunnen til at jeg slutter å turnere. Det er hovedsakelig fordi jeg føler at reisingen og tiden borte fra min kone og min familie krever så mye at det går ut over gleden ved å spille.

Men selv om Simon gir seg, skriver han i uttalelsen at han ikke utelukker at han kan komme til å opptre sporadisk og donere inntektene til veldedige organisasjoner.

– Jeg vil gjerne gi meg med en stor takk til de mange menneskene verden over som har kommet for å høre meg spille de siste 50 årene.