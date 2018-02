PARTNERE LENGE: Christine Dancke (t.v.) og Silje Larsen Borgan på Hovefestivalen i 2010. Da hadde de nylig startet DJ-duoen Hoetell, som holder på fortsatt. Foto: Wikøren, Petter Emil

NRK P3s musikksjef forstår tvil rundt Christine Danckes habilitet

Publisert: 12.02.18 21:15

– Noen burde melde dette til Pressens Faglige Utvalg, mener bransjeaktør om forholdet mellom P3-profil Dancke og artistmanager Silje Larsen Borgan.

Debatten har gått heftig i musikkbransjen etter at VG skrev om bindingen mellom byrået Little Big Sisters sjef Borgan og programleder Dancke .

Flere aktører har fortalt at de ikke ønsker å uttale seg kritisk om P3 fordi de ikke ønsker å havne i unåde hos kanalen.

Fredag møttes bergensartist Matias Tellez og P3s musikksjef Mats Borch Bugge til debatt hos Dagsnytt Atten på NRK .

Tellez, P3-kritisk i Dagbladet nylig, tok der opp nære relasjoner mellom bransjefolk og P3s programledere.

– For eksempel Little Big Sister. Christine har på siden et DJ-konsept med henne en gang i måneden, sier han og refererer til duoen Hoetell, som består av Dancke og Borgan.

– For dem som er utenforstående og ikke ser hvordan det funker, virker det som en sirkel du må være i for å kunne bli spillelistet, hevder han på radiokanalen.

– Kunne informert tydeligere

Bugge svarer med at Dancke, som leverer innhold til NRK gjennom sitt selskap Vrang Produksjon, er underlagt NRKs retningslinjer og pressens etiske regelverk.

– Christine har et enkeltmannsforetak som driver DJ-virksomhet. Det gjør hun sammen med Silje Larsen Borgan. De har ingen businessmodell sammen. Dette er selvsagt ting vi har gjennomgått internt hos oss med vår etikkredaktør.

– Dette er i utgangspunktet uproblematisk, men jeg kan forstå at det fra utsiden ikke nødvendigvis ser sånn ut, sier han.

På spørsmål fra VG om Bugge kan utdype svaret, skriver han i en epost:

– De siste ukers presseoppslag vitner om at vi kunne informert tydeligere i denne saken. Derfor skrev redaksjonsleder Trine Sollie denne uken i herværende avis et innlegg der hun utdypet hvordan vi jobber.

– Men vi kan bli flinkere til å informere om bindinger og hvordan de håndteres, for eksempel på nettsidene våre.

Også Christine Dancke forteller til VG at forholdet hennes til PR-byrået har vært tatt opp hos NRK.

– Mitt forhold til LBS er avklart med og i henhold til NRKs retningslinjer, og det samme gjelder for andre jeg og redaksjonen min kjenner i bransjen, skriver hun i en epost.

– Forøvrig ønsker jeg denne diskusjonen velkommen – Norge er et lite land med en liten bransje hvor mange opplever å jobbe med folk man kjenner eller kjenne folk man jobber med.

Silje Larsen Borgan ønsker ikke å kommentere saken.

– Stille rundt «Noia»

Ole Thorstein Hovig er musiker og plateselskapeier. Han sier til VG at han savner mer åpenhet fra NRK rundt Danckes podcast «Noia», som markedsføres av Borgans byrå.

– NRK har vært tydelige på spillelisting i debatten og vært åpne på ulike flater, men det har vært stille rundt det store problemet som er habilitetssaken rundt «Noia», sier han.

Hovig mener at både Danckes og NRKs troverdighet er svekket, og reagerer på at både Sollie i sitt innlegg og Bugge i Dagsnytt Atten unngikk å ta opp podcasten.

– Det store problemet er at Dancke og Vrang Produksjon betaler et PR-byrå for tjenester og samtidig skal motta inntrykk fra samme PR-byrå.

– Presseetisk sak

Han mener derfor at habilitetssaken rundt Dancke ikke er avklart ennå.

– Noen burde melde dette inn til Pressens Faglige Utvalg. Det er viktig at dette er en presseetisk sak og ikke en musikkbransjesak. Dette handler om lisenspenger og presse, ikke musikkbransje.

Trine Sollie sier at NRK har vurdert at det ikke er problematisk med podcasten, og at det ikke var naturlig å ta den opp i kommentaren fordi NRK ikke har hatt noe med den å gjøre.

– Jeg føler egentlig at vi har fått sagt det vi vil. Vi har ikke for vane å uttale oss om andre produksjonsselskapers innhold som ikke publiseres hos oss, sier hun.

– Ikke problematisk

Via Bugge svarer NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk på hvordan bindingen mellom Dancke og Borgan er vurdert.

Han sier de har vurdert om vennskapet har skapt problematiske bindinger.

– Vi mener at det ikke gjør det, siden artistene i programmet velges ut fra spillelistene som bestemmes av andre enn henne. Vi har samtidig tydeliggjort rutinen med at listen over planlagte artister til programmet skal forelegges redaksjonsleder for godkjenning hver uke, svarer Kalbakk.

I likhet med Sollie i sitt debattinnlegg, nevner ikke NRKs etikkredaktør DJ-konseptet eller det faktum at Little Big Sister gjør PR-jobben for Danckes podcast.

På oppfølgingsspørsmål fra VG svarer Kalbakk at «Noia» er et ikke-kommersielt produkt Dancke ikke tjener penger på, og at prosjektet ble lagt fram for NRK før det ble produsert.

– Vi mener det ikke kommer i konflikt med hennes rolle i P3. Vi legger oss ikke opp i hvordan denne podcasten markedsføres, men det forsterker selvsagt kravet til å tydeliggjøre hvem som har ansvar for å velge ut hvilke artister som profileres i «Christine» på P3.

– Betyr det at den bindingen mellom Little Big Sister og Christine Dancke ikke angår NRK fordi podcasten ikke er et NRK-produkt?

– Jo, men Christine driver et enkeltmannsforetak som må kunne kjøpe tjenester fra andre selskaper, vi har ingen mulighet til å bestemme over det. Det viktige for oss er hvordan vi håndterer den bindingen, ved å ha tydelige rutiner for at det ikke er Christine som bestemmer hvilke artister som profileres i P3-programmet, svarer han.