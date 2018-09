BETALER BIDRAG: Chris Brown, her avfotografert i november 2012, betaler i dag angivelig 21.000 kroner i måneden i barnebidrag. Foto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Chris Browns eks ber om 155.000 i måneden i barnebidrag

Ifølge Nia Guzmans advoktat, ber hun nå om 155.000 kroner i måneden til Royalty (4). Chris Brown mener angivelig at det vil skjemme bort datteren.

Artisten Chris Brown (29) var lenge mest kjent som Rihannas eks og mannen som mishandlet henne. Han har siden vært arrestert flere ganger og anklaget for andre overfall.

Nå er det eksen Nia Guzman som vil ha rettssystemets hjelp mot Brown – denne gangen for å få økt barnebidragene for datteren Royalty betraktelig.

Guzmans advokat, Lisa Bloom, sier til People at de når ber om 18.336 dollar i måneden, eller rundt 155.000 kroner. De mener også at artisten må etterbetale 190.000 dollar, rundt 1,6 millioner kroner.

Ifølge deres regnskap tjente Chris Brown 4,27 millioner dollar årlig de siste to årene. Han betaler for tiden 2500 dollar i barnebidrag i måneden, 21.000 kroner, men i en høring nylig ble beløpet økt til 5000 dollar, altså 42.000 kroner i måneden.

Dette synes moren ikke er nok.

– Vi kjempet for Royalty og jeg er fornøyd med at vi fikk en økning i barnebidraget i en høring forrige uke som doblet beløpet. Men de lovfestede retningslinjene for noen som tjener det Brown gjør er 18.336 dollar i måneden. Det er det Nia ber om for Royalty, sier Bloom til People.

Advokaten sier videre at de ba om dette beløpet 15. august 2017, og at de derfor ber om etterbetalingen på 1,6 millioner fra den datoen.

– Vi vil fortsette å kjempe for beløpet retningslinjene indikerer. Vi synes Chris Brown må følge loven som alle andre.

Ifølge The Blast skal Brown ha argumentert mot dette i egne dokumenter, der han angivelig hevder at å gi en fireåring alt hun peker på kan være skadelig og er ikke i hennes interesse». Brown skal ifølge nettstedet være villig til å betale 9813 dollar i måneden – 83.000 kroner.

Han hevder også at han allerede betaler 6000 dollar i måneden for datterens utdanning, medisinske utgifter og en barnepasser, 1770,98 dollar i måneden for reise, 1516,59 dollar i måneden for underholdning og 419 dollar i måneden for andre utgifter.

Dette avviser Bloom til People.

– Han tilbød å betale 10.000 i måneden og dele på kostnadene for Royalty, men det er urettferdig siden Brown tjener over 4 millioner dollar i året. Han ville også kutte Nias barnepasserutgifter på 4000 dollar i måneden, sier hun.

Brown fikk delt foreldreansvar for Royalty i september 2015 og har ifølge avtalen 12 dager med henne i måneden.

Browns advokat har ikke besvart Peoples henvendelser.