LETTET: Cliff Richard var synlig rørt da han møtte pressen i etterkant av rettssaken onsdag. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Cliff Richard får millionerstatning av BBC

Publisert: 18.07.18 14:21 Oppdatert: 18.07.18 15:10

MUSIKK 2018-07-18T12:21:32Z

Det britiske popikonet (77) vant onsdag ettermiddag et søksmål mot BBC, etter at kanalen i 2014 dekket en politirazzia i hjemmet til Richard.

Det melder BBC onsdag ettermiddag.

Richard (77) ble i 2014 etterforsket for en anklage om et overgrep mot en mindreårig gutt , som skal ha funnet sted i 1985. Han ble imidlertid hverken siktet eller arrestert.

BBC -journalister rapporterte fra etterforskningen, deriblant en ransakelse politiet i Berkshire foretok på en av Richards eiendommer . Richard selv opplevde denne mediedekningen som en «alvorlig invadering» av privatlivet , og gikk av den grunn rettens vei.

Onsdag ettermiddag idømte høyesterettsdommer Justice Mann BBC til å betale 210.000 britiske pund i erstatning til artisten. Det tilsvarer over 2,2 millioner norske kroner.

Mann begrunnet erstatningskravet med at BBC har brutt Richards rett til privatliv på «alvorlig» og «sensasjonelt» vis.

BBC beklager

Fran Unsworth, nyhetsredaktør i BBC, formidlet i etterkant av rettssaken en beklagelse til Richard.

– I retrospekt er det ting vi kunne gjort annerledes, sa Unsworth.

Les også: BBC vil ikke betale Richard erstatning

Hun la imidlertid også til at hun opplevde at rettsakens utfall markerte et skifte i hvordan samfunnet forholder seg til pressefrihet, samt publikums rett til å vite om hendelser av offentlig interesse.

Gideon Baneim, Richards advokat, sa i en uttalelse til pressen at artistens motivasjon for søksmålet ikke er «personlig rettet», men et ønske om å «gjøre galt rett».

Artisten har siden han begynte karrieren i 1958, solgt over 250 millioner plater. På det grunnlag, sa også Baneim at Richard «aldri hadde forventet at hans privatliv og omdømme skulle bli krenket på denne måten».

– Fantastiske nyheter

Det var en tydelig beveget Richard som møtte pressen utenfor rettslokalet onsdag ettermiddag.

– Det kommer til å ta en liten stund for meg å komme over det følelsesmessige aspektet ved dette, sier Richard i et filmklipp BBC har delt .

Blant pressekorpset på utsiden befant det seg også et knippe fans. De feiret Richards seier ved å synge hitlåten hans «Congratulations» fra 1968.