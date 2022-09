JOVIAL STEMNING: Men Sebastian Zalo og Olivia Lobato kommer seg ikke ut av klisjeenes hengemyr.

Ukens låter: Marcus Mumford, Sebastian Zalo & Olivia Lobato og a-ha

... pluss digg og dansbar London-lyd: Ta helg med et knippe ferske sanger.

Sebastian Zalo & Olivia Lobato – «Alle roser»

Zalo + Lobato = svorsk samkjøring av hjertesmerte som det bør være fullt mulig å heie på. I det minste på papiret. I praksis blir det raskt klart at rosemetaforen – den har torner! – i duoens nye duett er like utslitt som man kunne frykte. Begge synger fint, og veggen av Lobato-koringer på refrenget gir denne lettvekteren et emosjonelt anker selve melodien og teksten mangler. Hva med å forsøke seg på én overraskende ting i løpet av tre minutter og tolv sekunder?

Marcus Mumford – «Dangerous Game»

Mumford uten sønner? Eh, ja takk – i det minste etter førsteinntrykket av Marcus Mumfords «ydmykt» titulerte solodebut « (self-titled)» å dømme. Dette er nemlig langt rikere og mer interessant musikk enn moderbandets generiske folkpop. Noe av æren har sikkert den over gjennomsnittlig begavede produsenten Blake Mills, men Clairo-duetten «Dangerous Game» – som trekker tankene mot Iron & Wine anno 2007 – er først og fremst en nydelig låt fans av Bon Iver og The National bør kunne sette pris på.

a-ha – «You Have What It Takes»

Nok en smaksprøve fra «True North» – «et brev fra a-ha, fra polarsirkelen, et dikt fra lengst nord i Norge», som Magne Furuholmen har beskrevet filmen og den tilhørende musikken. Den samme Furuholmen er ansvarlig for «You Have What It Takes», en ballade som vingler faretruende mellom et vakkert vers og et banalt selvhjelpsrefreng. Morten Harket synger som vanlig som en 19 år gammel gud, men det er og blir noe kraftløst, uferdig og kjedelig over låten som en helhet.

Fred Again – «Danielle (Smile On My Face»)

London-produsenten Fred «Again» Gibson er best kjent som produsent for Ed Sheeran, men 29-åringen har i realiteten samarbeidet med alle fra Eminem og Halsey til Brian Eno og The Xx. Gibson har en hang til å bygge låter rundt små og store vokalsamples han ramler over, og «Danielle (Smile On My Face») er intet unntak – her baserer han seg på New Jersey-rapperen 070s «Nice To Have», med assistanse fra Four Tet. Resultatet er hakkete, hektende og høyst dansbart.

Rina Sawayama – «Hurricanes»

Japansk-britiske Rina Sawayama har det med å blande sjangre – i 32-åringens univers vil du kunne snuble over alt fra r & b og elektropop til dubstep og knallhard metal. «Hurricanes» er hentet fra det dagsferske andrealbumet «Hold The Girl», og låten sparker hardt og oppløftende fra seg, med akkordprogresjonen fra U2s «With Or Without You» som underlag for et inspirert lite stykke poppunk det gnistrer av. Hørt det før? Jepp. Stort bedre? Njæ.

Blood Orange – «Wish»

Til tross for at Devonté Hynes har vært en allestedsnærværende skikkelse i popkulturen det siste tiåret eller så – bare spør Solange Knowles, Carly Rae Jepsen og Asap Rocky – er det grunn til å mistenke at han sparer sine ypperste godbiter til soloprosjektet Blood Orange. I dag slipper han den tilforlatelig titulerte EP-en «Four Songs», og særlig en av låtene utmerker seg: «Wish» er en like deler tåkete, sakral og fengende shoegaze-sak som ikke minner om mye annet akkurat nå. Sjekk også ut «Something You Know» fra samme utgivelse.