Konsertanmeldelse: Post Malone, Telenor Arena: Sjarmøretappe med fartsdumper

Post Malone kler seg naken for Fornebu – og slipper nesten unna med det.

Den amerikanske r&b-sangeren og rapperen Post Malone forblir stadig en av vår tids mest populære artister – tilsynelatende uten å anstrenge seg så altfor hardt.

Det er det gode grunner til. Den fjestatoverte og lugne 27-åringen fra Syracuse, New York var med hits som «White Iverson» og «Rockstar» i front av den brede poputviklingen, der meloditeften til Justin Bieber møtte den pillefjerne og sorgtunge flyten som har preget rapsjangeren det siste tiåret.

Malones evne til å ikke bare forene til dels motstridende impulser – musikalske, lyriske og imagemessige – men å få dem til å sameksistere, er hans sterkeste kort. Et øre for uimotståelige hooks er heller ingen ulempe.

Stemningen utenfor Telenor Arena er uvanlig rolig og god. Innenfor er det glissent når Malone sparker i gang «Reputation». Men han synger den som om det skulle stå om menneskehetes skjebne.

Den vokalprestasjonen blir stående lenge som et høydepunkt i et show som i stor grad preges av sang på boks. Vår mann – som befinner seg mutters alene på en spartansk scene, kledd i jeans og en T-skjorte med påskriften «Oslo», advarer om at han garantert kommer til å fucke ting opp.

Det gjør han egentlig ikke. Låter som «I Like You (A Happier Song)», «Wrapped Around Your Finger» og «Better Now» låter tvert imot i overkant veldreide og målrettede. Likevel er det eldre låter som «Psycho» og «Candy Paint» som virkelig setter fyr på areaen.

Malone har en energisk og morsom sceneenergi – han holder seg ikke for god for å kødde med den tilbakevendende «Seven Nation Army»-gjallingen når han får utdelt en akustisk gitar, og «Stay» bekrefter mistanken om at han er i sitt rette element når han er kliss naken.

Men fra midtpartiet slår konserten sprekker. Kontrasten mellom den joviale poplåten «Circles» og den pyrotunge, Ozzy Osbourne-sungede (eller strengt tatt -samplende) «Take What You Want» føles komisk, og en påfølgende vending inn i lettvekteren «When I’m Alone» bøter ikke på inntrykket.

Det hele tar seg opp mot slutten, der publikum løfter låter som «Rockstar» (komplett med dustete og lettvint gitarknusing), «Goodbyes» og «Couped Up», for ikke snakke om «White Iverson».

Men på det tidspunktet er det for sent å rette opp helhetsinntrykket av en konsert der selv en svært sjarmerende scenepersonlighet blir et par nummer for liten i en halvfull arena – og der avansert karaoke over egne låter, uten hjelpemidler, får Post Malone til å fremstå en smule gnien.

