INFLUENCER-STØTTE: Svenske Bianca Ingrosso (t.v.) bruker Marthe Wangs låt i sin InstaStory.

Bianca Ingrosso løfter norske Marthe Wang: − Virkelig drømmen

Bergensartisten Marthe Wang (31) får drahjelp av svenske Bianca Ingrosso (27).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bianca Ingrosso er blant Skandinavias største influencere – med 1,3 millioner følgere på Instagram og over 400.000 abonnenter på YouTube.

Nå har 28-åringen fått øynene opp for norske Marthe Wang.

«This song», skrev Ingrosso på InstaStory tirsdag og tagget Wang og låten «Til deg».

Over tre klipp kan man høre sangen.

– Jeg satt på flyet hjem fra Barcelona, og rett før flyet lettet begynte jeg å få nye følgere, sier en opprømt Wang til VG.

– Plutselig så jeg at jeg var tagget av Bianca Ingrosso. Da tenkte jeg bare «hva?». Det er jo ikke akkurat noe man forventer, sier hun og ler.

– Det var litt for kjedelig å skulle sette mobilen på flymodus akkurat da, så jeg kjøpte et dårlig internett på flyet for å følge med, forklarer Wang.

Gammel sang

«Til deg» er ingen ny låt. Den ble gitt ut i 2016, og er siden blitt lånt ut til Kirkens Bymisjon ved ulike anledninger, blant annet da organisasjonen var mottager for TV-aksjonen i 2018.

TV-PROFIL: Bianca Ingrosso er kjent fra en rekke TV-serier.

Wang lurer veldig på hvordan Ingrosso har fanget opp låten.

– Den har jo levd sitt liv i Norge, så det er fantastisk hvis andre som skjønner språket, også kan ta den til seg. For meg er det spesielt å få nye lyttere i Sverige. Det er virkelig drømmen.

Wang sier at hun skrev til Ingrosso og takket.

– Jeg fikk melding tilbake, der hun skrev «Du er utrolig».

– Hva er ditt forhold til Bianca Ingrosso?

– Jeg har jo visst om henne, men har ikke fulgt henne spesielt. Men jeg vet at hun kommer fra musikerfamilie.

Bianca er datter av popstjernen Pernilla Wahlgren (54) og Emilio Ingrosso (56), samt søster til popartist Benjamin Ingrosso (25).

BERØMTE: Bianca Ingrosso (t.v.) og mamma Pernilla Wahlgren.

Marthe følger ikke Bianca på Instagram.

– Men jeg har tenkt å begynne nå. Det er bare litt flaut, sier 31-åringen og ler.

Visepopartisten, som ble nominert til Spellemann i 2017, har over 53.000 månedlige lyttere på Spotify, og «Til deg» har til sammen om lag ti millioner avspillinger.

Hva den svenske drahjelpen har betydd for lyttertallet, er litt for tidlig å si.

– Men det blir spennende å se om det har hatt noen effekt. Uansett har jeg fått nye følgere, sier Wang.

TURNÉ: Marthe Wang skal ut på veiene i høst, med blant annet Molde, Sandefjord og Oslo på plakaten.

Marthes ferskeste album «Bakkekontakt» kom i 2020 og fikk terningkast fem i VG.

Marthe er for øvrig storesøster til artisten Thea Wang (29), som i disse dager varmer opp for Aurora (26) på turné i Europa

– Så det var derfor jeg var i Barcelona, for å høre dem, sier Marthe, som snart legger ut på høstturné.

Lillesøster Thea ga for øvrig i forrige uke ut låten «I Wrote You Letters», til en femmer på terningen fra VGs anmelder

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bianca Ingrosso.