ELDST: Jin, her på en pressekonferanse i Seoul i mai i fjor vår.

BTS-stjernen Jin med solo-stunt neste uke

Jin (29) slipper egen singel like før han går inn i militæret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Låten har tittelen «Astronaut», og den lanseres fredag 28. oktober.

– Siden låten er basert på så mye kjærlighet overfor fansen, så håper vi at «Astronaut» kan være en gave til dere alle, opplyser managementet Bighit Music/HYBE, ifølge Reuters.

Tidligere denne uken ble det bestemt at alle de sørkoreanske boyband-medlemmene skal tjenestegjøre i militæret. Jin er den eldste av de syv, og dermed har det hastet å få en avklaring.

Gjenforening om tre år

Ifølge sørkoreansk lov må alle funksjonsfriske menn i alderen 18–35 tjenestegjøre mellom 18 og 21 måneder. Formålet er å ruste seg mot trusselen fra nabolandet Nord-Korea.

Men det gis unntak til meritterte idrettsutøvere, musikere og dansere, fordi de antas å styrke landets renommé. Politikere og flere andre har tatt til orde for at K-pop-stjerner som BTS må falle under denne betegnelsen.

Kim Seok-jin, som han egentlig heter, søkte opprinnelig om militærutsettelse, men har nå trukket søknaden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AUDIENS: BTS, (f.v.) V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope og Suga på besøk i Det hvite hus i mai i år.

K-pop-gruppa er blant verdens mest populære artister. Bandet har blant annet satt verdensrekord på YouTube flere ganger.

BTS er for øvrig det første sørkoreanske bandet som har toppet den amerikanske album Billboard Hot 100 (med «Love Yourself: Tear»). Siden har de toppet flere ganger.

I sommer gjorde medlemmene det imidlertid klart at de i tillegg ønsker å satse på ulike soloprosjekter, noe som førte til spekulasjoner om gruppas fremtid.

Men de planlegger altså en gjenforening – selv om det kan bli lenge til alle står på samme scene igjen.

– Både selskapet og medlemmene i BTS gleder seg til at de samles igjen som en gruppe rundt år 2025 etter å ha fullført sine militære forpliktelser, uttalte managementfirmaet tidligere i uken.

I helgen opptrådte BTS på en stor veldedighetskonsert i hjemlandet.

Rettet: VG skrev i den første versjonen av artikkelen at Jin er den første i gruppa som lanserer soloprosjekt. Det stemmer ikke. Feilen ble korrigert kl. 12.18.