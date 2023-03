Lewis Capaldi under det europeiske MTV Awards i Düsseldorf i Tyskland i november i fjor.

Konsertanmeldelse: Lewis Capaldi, Oslo Spektrum: Snufsete sjarmtroll

Det er vanskelig å bli klok på Lewis Capaldi. Et hengivent Oslo-publikum gjør det imidlertid en smule lettere.

Når Lewis Capaldi må kunne sies å være en av vår tids mest fascinerende popsangere, skyldes det – for min del, i alle fall – i liten grad selve musikken hans.

Som studioartist er nemlig den 26 år gamle skotten selve definisjonen på minste-felles-multiplumspop, med en overvekt av uoriginal Mumford & Sons-klimpring og låtfattig, oversunget pianoballaderi på menyen.

Stemmen hans er fin og kraftfull, for all del, men den uvørne måten han bruker den på, trekker uvegerlig tankene mot trubaduren som spiller på nærmeste nabolagspub hver bidige fredag.

Personligheten hans, derimot, er nærmest umulig å mislike. Som talkshow-gjest og tilstedeværelse på sosiale medier er han ofte hysterisk morsom – vulgær, selvironisk og slagkraftig, med en sjarm og en menneskelighet en sammenlignbar størrelse som Ed Sheeran bare kan drømme om.

Denne dualiteten har resultert i et av de minst minneverdige og samtidig aller best titulerte debutalbumene det siste tiåret – «Divinely Uninspired to a Hellish Extent», intet mindre, som gjorde ham til en global stjerne da den kom i 2019.

Oppfølgeren – den korresponderende og nesten like gildt navngitte «Broken By Desire to Be Heavenly Sent» – er varslet i mai, uten at smakebitene derfra egentlig tyder på den store utviklingen rent musikalsk.

Men plate er nå engang plate, og konsert er konsert. I Oslo Spektrum denne fredagen i mars kjører en hvitkledd Capaldi konfetti allerede i løpet av første låt, et energisk og småfint nummer som i likhet med den Coldplay-klingende oppfølgeren «Forget Me» er ferskvare.

Han mimer så åpningen og drikkingen av en ølboks, og forteller oss at han nettopp drakk Oslo. Han vil ha seg frabedt å bli kalt et stykke kjøtt. Han etterlyser en gynekolog. Han ber de single i publikum bue på de som er i et forhold. Han er i det hele tatt i komisk toppform.

Vokalmessig er han etter eget sigende «under the weather», uten at det har noen hørbar negativ effekt i det hele tatt. Når han avbryter det emosjonelle klimakset i «Forever» for å hoste og kommentere publikum på første rad, begynner noen brikker å falle på plass.

De påfølgende låtene preges av et driv det er vanskelig å krangle på, og Capaldis monolog om rapperen Nellys «Hot In Herre», som kulminerer i mimring om Bylarm-konserten han spilte på sist han var her, ender søtt med at han vekselvis fotograferer og roaster en jente i publikum.

I disse ører berører «inderlige» og seigtflytende ballader som «Before You Go» og «Bruises» i langt mindre grad. Men her kommer mannens hengivne publikum ham til unnsetning – de løfter disse sangene til unaturlige høyder. Ferske «Wish You The Best» tjener kun på at hovedpersonen stiller med sår hals – og at han bryter ut i latter underveis.

At han tar ansvar og stopper konserten for unge i publikum som måtte slite med rusinntak, varme, knuffing eller en kombo av disse tingene, taler kun til hans fordel.

Jeg tar meg tidvis i å etterlyse mer substans i låtmaterialet – en eller annen kunstnerisk gravitasjon som befinner seg utenfor Capaldis personlige karisma. Den finnes ikke i dag, men en snufsete sviskesanger som synger mye bedre live enn på plate, klarer seg overraskende godt likevel.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger