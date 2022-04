LÅTMAKER: Rolf Løvland, her under et intervju med VG i 2017.

Rolf Løvland frikjent for plagiatbeskyldninger

Amerikansk høyesterett avviser saken om at «You Raise Me Up» er plagiat av den islandske sangen «Söknuður».

Det får VG opplyst av hans manager Gunnar Reed i Skyskraper Artist.

Også nettstedet Bloomberg omtaler dommen.

Sangens opphavsmann, Jóhann Helgason (63), og hans forlag Johannsongs-Publishing Ltd gikk til rettsak mot Løvland for plagiat i november 2018. Men anklagene ble første gang fremsatt i 2007.

Anmeldelsen ble behandlet av tre rettsinstanser i USA. I alle instansene ble saken avvist. Den endelige avvisningen ble avgjort av amerikansk høyesterett mandag denne uken. Det bekreftes også på nettsidene til Supreme Court.

– Krevende

Rolf Løvland (67) opplyser via sin manager at saken har vært svært belastende.

– Det har tatt nesten fire år å komme gjennom dette. Både personlig og profesjonelt har denne saken vært krevende for meg, sier han.

– Det er tydelig at en sang som representerer store copyright-verdier er spesielt utsatt for urettmessige beskyldninger. Jeg er glad for at dette er avklart på høyeste hold, musikalsk og juridisk, og at jeg nå kan jobbe videre uten denne tyngende saken hengende over meg, sier han videre.

«You Raise me up» ble først fremført av Secret Garden i 2001. Siden ble den en hit for Josh Groban, men også boybandet Westlife har gjort sin versjon.

VG skrev i 2017 at låten er oversatt til 50 språk, blitt spilt inn av nærmere 1500 artister – og at den har dratt inn minst 100 millioner kroner.

Sangen «Söknudur» er en islandsk klassiker som er blitt utgitt på plate flere ganger – første gang i 1977 på et album med Vilhjàlmur Vilhjàlmsson, som for øvrig skrev teksten til Helgasons melodi.