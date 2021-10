SKUTT OG DREPT: Einár, en av Sveriges mest populære rappere, ble skutt og drept i går kveld. Han døde på stedet av skadene, bare 19 år gammel.

Einár: Ble kidnappet i fjor

Den drepte svenske rapperen Einár hadde en lang fortid i svenske gjengmiljøer. Ifølge Aftonbladet skal det ha vært skuddpremie på den kontroversielle rapperen.

Av Stein Østbø

I går ble den 19 år gamle rapperen skutt og drept av flere skudd i Hammarby. Drapet er bare den siste dramatiske hendelsen rundt Einár, som så sent som for to uker siden ble anholdt av politiet i forbindelse med en knivstikking, skriver Aftonbladet.

Og i fjor ble han regelrett kidnappet av sin like populære rap-rival Haval. Da var en tredje rapper, Yasin, allerede under tiltale for bortføringsforsøk av Einár. Samtidig som Yasin ble stemt frem som årets artist under den svenske P3 Guld-utdelingen, satt han selv i fengsel, tiltalt for bortføringsforsøket av Einár.

To uker senere klarte derimot Haval å kidnappe Einár, som ifølge Expressen ble bakbundet og avfotografert i en fornedrende situasjon. Haval ble dømt for kidnappingen.

Kurt Erik Einar Grönberg, som er Einárs egentlige navn, kom natt til 9.oktober i år nok en gang i politiets søkelys etter en knivstikking på kroen Nosh and Chow i Stockholm.

Tre personer ble pågrepet, mistenkt for mordforsøk, ifølge Aftonbladet. Ifølge avisens opplysninger skal Einár ha vært en av dem, mens en annen også var en kjent svensk artist.

Aftonbladet antyder videre at drapet har en sammenheng både med knivstikkingen for to uker siden og med kidnappingen av Einár i fjor. Kidnapperne skal den gangen ha krevd tre millioner svenske kroner som de aldri fikk, og at dette kan være et motiv for drapet og grunnen til at trusselbildet rundt rapperen ble forsterket de siste ukene.

I juli i år ble 26 personer med koblinger til det kriminelle Vårbynettverket dømt for et stort antall lovbrudd - flere hadde i ulik grad tilknytning til kidnappingen av Einár.

En av de dømte var Yasin som fikk ti måneders fengsel for forberedelser til kidnapping.

Einár skal selv ikke ha ønsket å anmelde forholdet. I stedet var det hans mor, den kjente skuespilleren Lena Nilsson, som gikk til politiet for å anmelde bortføringen.

Einár vant to priser under fjorårets Grammis-galla - Årets hiphop og Årets nykommer, samt at han var nominert som Årets artist - og har flere millioner avspillinger på Spotify. Han fikk en stor hit i Sverige med låten «Katten i trakten» i 2019, samme år som han slapp debutalbumet «Första klass», som gikk rett til topps i Sverige.

I tillegg til den gjeve Grammisprisen har artisten også vunnet priser på svenskenes P3 Gull-utdeling.

Tekstene hans er klassisk gangsterrap, med låter om våpen, narko og kriminalitet.

– Det er noe som må løftes frem. Folk blir kanskje redde og tenker «hva er dette?», og noen tenker «det er bare rap», men det er noe seriøst bak det hele. Ikke at jeg står der med en pistol og skyter folk, men det finnes andre 16-åringer som gjør det i vårt samfunn, der vi er og befinner oss, har han uttalt i et intervju med Aftonbladet.

