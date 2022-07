LØNNSOM SOMMERJOBB: Arne Hurlen drar inn millioner på sommerhits og festivaler.

Rekordresultat for Postgirobygget-sjef Arne Hurlen

De siste fem årene har popveteranen tatt ut over 20 millioner i utbytte og lønn fra selskapet sitt.

Publisert: Nå nettopp

Arne Hurlen (52) fra Rælingen har holdt Postgirobygget gående i over et kvart århundre.

Når sommeren kommer kryper de gamle slagerne «Idyll» og «En solskinnsdag» opp blant de hundre mest strømmede låtene i Norge, mens Postgirobygget står høyt på plakaten hos mange av landets festivaler.

Idyll og solskinn er det også i tallene for Hurlens selskap, Ambacd AS.

DEBUTANT: Arne Hurlen, her ved det mer fysiske postgirobygget i Oslo, sommeren 1996.

For 2021 kan selskapet notere seg sitt beste resultat til nå: 5,3 millioner før skatt.

Omsetningen var på 10,2 millioner – på nivå med der selskapet har ligget siden 2017.

Tall fra Bizweb som går tilbake til 1999, viser at Ambacd AS frem til 2017 hadde sitt beste omsetningsår i 2007, da på 2,9 millioner.

Deretter lå omsetningen på ca. halvannen til to millioner i året – før den i 2017 gjorde et byks opp til 9,2 millioner. Selskapets kostnader gikk også kraftig opp.

Dette skyldes ifølge Hurlen en omorganisering av Postgirobyggets økonomi, hvor både konsert- og rettighetsinntekter fra og med 2017 går til hans selskap i sin helhet.

Utbyttefest

Samme år tok Hurlen ut 800.000 i utbytte.

I 2018 startet imidlertid utbyttefesten for alvor: Da tok Hurlen ut seks millioner. I 2019 tok han ut 4,7 millioner, i 2020 tok han ut tre – mens han i fjor landet på fire millioner. Til sammen 18,5 millioner på fem år.

Til sammenligning tok Hurlen ut 13 millioner i utbytte i perioden 2007 – 2016.

Som daglig leder i selskapet har Hurlen i tillegg tatt ut 2,4 millioner i lønn i perioden 2017 – 2021.

I de siste offentliggjorte skattelistene, for 2020, står Hurlen oppført med 7,5 millioner i formue.

Hurlen ønsker ikke å kommentere de økonomiske resultatene, men sier til VG at konsertmarkedet har vært på Postgirobyggets side i lengre tid.

– Jeg vil si at oppturen har vært langsom, og at den bare øker år for år. Vi koser oss bare mer og mer.

MØTTES: I 2021 var Arne Hurlen (t.v.) med i «Hver gang vi møtes», sammen med Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Hanne Krogh, Agnete Saba, Trygve Skaug, Hkeem og Maria Mena.

I sommer har han figurert på både Palmesus i Kristiansand og på Stavernfestivalen – to av rundt 30 spillejobber Postgirobygget har oppført for festivalsesongen.

Hurlen medgir at han primært er en sommerarbeider.

– Det aller meste av virksomheten skjer fra mai til september. Men det er også mye event-marked resten av året.