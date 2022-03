BRITISK: Sam Ryder er Storbritannias håp i Eurovision Song Contest.

TikTok-stjernen Sam Ryder til Eurovision: − Blodig alvor

Sam Ryder (32) har over 12 millioner følgere på TikTok. Nå håper han å snu den negative Eurovision-trenden for hjemlandet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg elsker Eurovision, og det er stort privilegium for meg å få være med, sier Ryder til BBCs Radio 1.

Briten har bygd opp fanskaren sin gjennom TikTok, der han siden høsten 2019 har lagt ut snutter av både egne låter og kjente coverlåter.

Nå skal han inn i stuene til TV-seerne med låten «Space Man». I likhet med norske Subwoolfers har bidraget en solid «touch» av verdensrom og univers.

– Jeg er så, så spent! sier Ryder i et videoklipp og gliser og ler høyt før han legger til:

– Det er forresten blodig alvor.

Storbritannia har deltatt i Eurovision Song Contest 63 ganger, og de første 40 årene sørget de hyppig for gode plasseringer. Men etter år 2000 har det gått nedover. De siste to årene har Storbritannia fått jumboplass i konkurransen.

Ryder nekter å la det skremme ham.

– Stigma eller frykt skal ikke få hindre meg i gjøre noe jeg synes er så gøy, sier 32-åringen.

– Så lenge jeg kan være med i Eurovision og vite i dypet av mitt hjerte at jeg gjør mitt aller beste, er det greit at alt annet er utenfor min kontroll.

Til tross for de labre resultatene de siste to tiårene figurerer Storbritannia i skrivende stund på fjerdeplass på bettingsiden Oddschecker, under krigsrammede Ukraina, vertslandet Italia – og Sverige.

Spaltist Caroline Frost i britiske The Spectator er håpefull på vegne av hjemlandet i år

«Endelig har Storbritannia et anstendig bidrag i Eurovision», skriver hun om Ryder.

«Unnskyld, for jeg hater å påpeke det, men hvis du leser (eller skriver) denne spalten i The Spectator, er sjansene store for at du ikke er ung eller hipp nok å vite hvem han er», skriver hun om Ryder, før hun forklarer hvordan «unge Sam, med sine lange øyevipper og enda lengre hår» er blitt stjerne gjennom sosiale medier.

Les også Cornelia er Subwoolfers svenske konkurrent Cornelia Jacobs (30) stakk av med seieren i svenske Melodifestivalen i Friends Arena utenfor Stockholm lørdag.

Ryder har vært fan av Eurovision siden han var barn.

– Jeg håper å synge hodet av meg på en måte Storbritannia kan være stolt av, og virkelig vise frem låten jeg skrev sammen med venner i fjor sommer, sier TikTok-artisten til Eurovision TV.

Ryder har skrevet «Soace Man» sammen med Amy Wadge (kjent for Ed Sheerans «Thinking Out Loud») og Max Wolfgang (som har jobbet med blant andre John Legend).

Se Storbritannias bidrag på YouTube:

Storbritannia er blant «den fem store», i likhet med Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, som innebærer at landet er automatisk kvalifisert til finalen i Torino 14. mai. Alle de andre må gjennom semifinaler først.

Norge og Subwoolfer befinner seg på en åttendeplass på bettinglisten.

Norge skal i semifinale 10. mai, mens Sverige har havnet i andre semifinalepulje 12. mai.