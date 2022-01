Meat Loaf er død

Meat Loaf ble 74 år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder hans mangeårige agent Michael Greene til Deadline.

«Bat Out of Hell»-rockeren døde torsdag med kona ved sin side. Albumet fra 1977 er et av tidenes mest solgte.

Noen dødsårsak er ikke oppgitt, men stjernen har slitt med helsen i lang tid.

«Våre hjerter er knust», heter det i en kunngjøring på Meat Loaf Facebook-side.

Der opplyses det også at døtrene Pearl og Amanda var hos ham det siste døgnet, sammen med nære venner.

Nå ber de etterlatte om ro.

«Fra hans hjerte til deres sjeler – slutt aldri å rocke», skriver de.

Michael Lee Aday, som han opprinnelig het, kan skilte med en 60 år lang karriere. Han har solgt over 100 millioner plater verden over og har figurert i over 60 filmer.

«Bat Out of Hell» fra 1977 er på listen over verdens mest solgte album noensinne.

* VG kommer med mer