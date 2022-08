LEVEBRØD: Åge Aleksandersens kone og deres tre barn eier alle aksjene i selskapet som er sentrert rundt Åges virke som artist.

Rekordutbytte for Åge Aleksandersen-selskap

Fjoråret ga tre millioner i utbytte fra Aleksandersen-familiens selskap, hvor kona Torill i en årrekke har sittet i førersetet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Åge Aleksandersen (73) hyller stadig vekk kona Torill (71) i sine sanger – senest i fjor – og har i årtier selv ligget lavt mens Torill har håndtert selskapet Tekst og Musikk AS.

Regnskapet for 2021 viser at det i fjor ble tatt ut tre millioner i utbytte fra selskapet.

Det er første gang det tas utbytte der siden 2017, da 1,4 millioner ble hentet ut.

Det er også første gang siden 2009 det tas ut mer enn to millioner i utbytte fra selskapet, som ble startet i 1983.

Vanlig ansatt

I Tekst og Musikk AS, hvis virksomhet handler om forvaltning av Åges musikk og forretninger knyttet til den, er Torill Aleksandersen styremedlem og eneste eier av A-aksjer.

Følgelig er hun ifølge selskapets regnskaper den eneste med stemme- og utbytterett.

Parets tre felles barn – Tom Aleksander (51), Imre Johannes (48) og Line-Sofie (40) – eier 96 prosent av selskapet, jevnt fordelt, via B-aksjer.

Pappa Åge er for sin del oppført som varamedlem i styret, hvor eldstesønnen er leder. Åge har ingen aksjer i selskapet.

Til VG sier Åge at han fortsatt, som han også har uttalt tidligere, bare er en «vanlig ansatt» i selskapet.

Verken han eller kona ønsker å kommentere selskapets tall.

LAV PROFIL: Torill Aleksandersen viser seg sjelden offentlig sammen med ektemannen Åge. Her avbildet i et bryllup høsten 2004.

Siden 2005 har den årlige omsetningen i Tekst og Musikk AS variert fra ca. ti millioner til nesten 23 millioner, med solide lønnsutbetalinger til Torill Aleksandersen underveis.

Både i 2014 og 2019 mottok hun nesten to millioner i årslønn som styremedlem.

Selskapet har imidlertid flere å betale ut lønn til: Ytterligere 1,2 millioner ble betalt ut i 2014 og ytterligere 2,4 millioner i 2019 – uten at det er spesifisert i regnskapene hvem som får hva.

I 2018 mottok Torill 873.000 kroner i lønn fra Tekst og Musikk AS. Samme år hadde selskapet ytterligere 3,9 millioner i lønnsutgifter.

FAMILIEBEDRIFT: Åge Aleksandersen på scenen med datteren Line-Sofie. Nylig skrev Namdalavisen at hun nå tar hånd om merchandise-salg ved farens konserter, som t-skjorter, plakater og plater. – Pappa har aldri tenkt i disse baner. Han tenker kun musikk, sier hun til avisen.

Etter utbyttet på tre millioner var det fortsatt over 2,4 millioner i egenkapital i selskapet ved utgangen av 2021.

Omsetningen i fjor var på 14,1 millioner, mot 10,5 millioner i 2020.

Overskudd før skatteberegning kom på 2,8 millioner – en liten nedgang fra 3,4 millioner i 2020, da pandemien la en demper på livevirksomheten.

Tekst og Musikk AS har nytt av en viss drahjelp fra Kulturdepartementets corona-tilskuddsordninger: I 2020 mottok selskapet nesten 1,9 millioner i kompensasjon, mens det i 2021 fikk 1,7 millioner fra stimuleringsordningen.

Ga kona alle rettigheter

Samtidig har Åge og Torill i sommer oppdatert sin ektepakt for første gang på ti år.

Der erklærer de fullt særeie – det vil si at alle eiendeler er unntatt fra deling ved ekteskapets opphør.

Som i 2012 står Åge nå oppført med rett til å sitte i uskiftet bo med hennes særeie, dersom Torill skulle gå bort først av dem.

Ektepakten gir ikke henne samme rett – men til gjengjeld står hun oppført med omfattende særeie, i motsetning til ektemannen, som nå ikke har noe særeie oppført.

Hun har særeie på parets bolig i Trondheim og to fritidsboliger, samt båter, motorvogner og samtlige bankkonti og verdipapirer, fondskonti og aksjer.

VG har bedt paret om kommentar til ektepaktene.

Ekteparet, som har vært gift i 45 år, inngikk sin første ektepakt i 1992. Der sa Åge fra seg rettighetene til musikken sin.

Den første ektepakten ble omtalt av Dagbladet i 2008, som beskrev hvordan Torill fra 1992 skulle eie «samtlige økonomiske rettigheter til de åndsverk som Åge Aleksandersen har og vil skape».

– Årsaken var at Åge Aleksandersen var i ferd med å gå konkurs, og hus og hjem og sangene hans var i fare for å bli tatt fra ham og solgt. Det ble gjort for å redde økonomien, sa manager Tor Evensen til avisen da.

I 2022-ektepakten er Torills særeie rundt musikken formulert slik:

«Teknisk utstyr for produksjon og utøvelse av musikk er også hustruens særeie», står det.

«Formue ervervet av særeiemidler og avkastning av særeie, er hustruens særeie», heter det videre.

Manager Tor Evensen ønsker ikke å kommentere saken nå.