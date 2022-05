MANER TIL HANDLING: Halsey, her på musikkfestival i Los Angeles i februar.

Unge stjerner ut mot abortlekkasje

Musiker Phoebe Bridgers (27) forteller om egen abort, Ariana Grande (28) reagerer og Halsey (27) oppfordrer følgerne sine til å gripe inn, etter abortlov-lekkasjen fra amerikanske høyesterett.



I likhet med statsledere, politikere og Hollywood-stjerner, reagerer flere unge kjendiser etter at det ble kjent at USAs høyesterett kan ligge an til å fjerne den nesten 50 år gamle føderale loven som sikrer kvinner rett til selvbestemt abort.

BAKGRUNN: Abortstriden kort forklart

Det lekkede dokumentet er et utkast, og den endelige avgjørelsen er ikke ventet før i sommer. Men flere har reagert kraftig, og det ble allerede samme kveld nyheten kom demonstrert utenfor høyesterett.

RØS LØPER: Phoebe Bridgers på Met-gallaen 2. mai.

Sanger og låtskriver Phoebe Bridgers var på Met-gallaen da nyheten kom mandag kveld. Onsdag delte hun egen aborthistorie på Twitter til sine drøyt 560.000 følgere.

«Jeg hadde en abort i oktober i fjor mens jeg var på turné. Jeg dro til Planned Parenthood hvor de ga meg en abortpille. Det var enkelt. Alle fortjener den sammen tilgangen.» skriver hun.

Bridgers deler også en lenke med oversikt over hvor amerikanerne kan donere penger til organisasjoner som jobber for kvinnehelse og abortrettigheter.

Faller den føderale loven, er det fritt fram for delstatene å selv bestemme abortlovgivningen, og det er kjent at flere delstater ønsker å forby abort eller begrense tilgangen kraftig, også ved tilfeller av incest eller voldtekt.

Artisten Halsey, Ashley Nicolette Frangipane, brukte også Twitter til å reagere kraftig på nyheten.

Hun skrev at lovutkastet, om det går gjennom i sommer, vil være «en av de mest betydningsfulle hendelsene vi vil være vitne til i vår levetid» og at «resultatet av denne avgjørelsen vil utvikle seg til dødelige situasjoner for hele landet.»

Halsey har også en oppfordring til følgerne sine, 14,6 millioner på Twitter: «Tiden for å gripe inn er nå (...) Dette er et ondskapsfullt angrep på vår grunnleggende rett til å velge om og når vi vil ha et barn.»

Hun skriver at hun var av samme mening før hun fikk barn, men at hun føler det enda sterkere etter å ha fått en sønn.

STJERNE: Ariana Grande på Grammy-utdelingen i januar 2020.

Også Ariana Grande engasjerte seg på Instagram, der hun har 308 millioner følgere. På sin Story delte hun ifølge Popcrush flere tekstplakater om teamet abort.

På den ene sto det «Folk vil gjennomføre aborter uansett om det er lovlig eller ikke. Forskjellen er hvor mange av dem som kommer til å dø av det.»

MET: Lily James på Met-gallaen natt til tirsdag norsk tid.

Skuespiller Lily James (33), sist sett som Pamela Anderson i «Pam & Tommy», delte også flere tekstplakater om temaet på sin Instagram Story, deriblant slagordet «abort er en menneskerettighet».

Marvel-skuespiller Kat Dennings (35), kjent som Darcy Lewis i flere «Thor»-filmer og «WandaVision», reagerte også.

SINT: Skuespiller og produsent Kat Dennings på et Hulu-arrangement i New York i 2019.

«De gjorde det på Met-galla-kvelden og trodde vi kom til å være for distrahert av Sebastian Stans rosa dress til å legge merke til det. Vel, vi la merke til det, rasshøl.»