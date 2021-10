Svarer på herme-kritikk: − Ingenting i musikk er noen gang nytt

I et intervju i Teen Vogue svarer stjerneskuddet Olivia Rodrigo (18) på anklagene om at hun hermer etter andres låter.

Olivia Rodrigo (18) startet 2021 med å knuse rekorder, toppe hitlistene og gå fra relativt ukjent Disney-stjerne til superkjendis på grunn av låten «drivers license».

Debutalbumet Sour høstet gode kritikker, og førte til strømmerekord på strømmerekord – men det tok ikke lang tid før kritikerne meldte seg.

Mange mente nemlig at 18-åringens hitlåter hørtes mer kjente ut enn det som er greit.

Sammenlignet med eldre låter

På TikTok påpekte flere blant annet at låten «déjà vu» var mistenkelig lik Taylor Swifts «Cruel Summer» fra albumet Lover fra 2019. «1 step forward, 3 steps back» skal ha brukt pianomelodien fra Swift-låten «New Year's Day» fra 2017, og fans mente å høre tydelige likheter mellom «good 4 u» og Paramores «Misery Business» fra 2007. Det skriver Vulture.

Kritikken førte til at flere låtskrivere ble kreditert på albumet, måneder etter utgivelsen. Dét skal ha kostet Rodrigo flere millioner dollar, ifølge Buzzfeed.

Nå åpner Rodrigo opp om hvordan kritikken påvirket henne i et intervju med Teen Vogue.

– Ingenting er nytt

– Jeg syns det er skuffende å se at folk tar ting ut av kontekst og diskrediterer enhver ung kvinnes arbeid, men til syvende og sist er jeg bare veldig stolt og glad for at jobben min er å være låtskriver, sier 18-åringen, og legger til:

– All musikk er inspirert av annen musikk.

Rodrigo påpeker at det er åpenbart at tekstene hennes kommer fra henne selv, og forteller at tekst og melodi til superhiten «good 4 u» ble til en morgen i dusjen.

Hun mener at alle artister er inspirert av artister som har kommet før dem, og kaller det en «morsom og vakker deleprosess».

– Ingenting i musikk er noen gang nytt. Det er fire akkorder i alle sanger. Det er del av moroa – å prøve å gjøre det til ditt eget.

– Kommer til å gjøre feil

I intervjuet snakker den unge stjernen også om at hun opplever at det ikke er noe rom for å gjøre feil i musikkindustrien.

– Det er noe som alltid har forvirret meg i oppveksten. Når du er i bransjen blir du på en måte behandlet som et barn, mens det forventes at du oppfører deg som en voksen. Det er en skikkelig skremmende tanke, at jeg ikke har lov til å gjøre feil, fordi jeg tror det er sånn du vokser som person, sier Rodrigo, og legger til:

– Jeg er ikke noe annerledes enn en hvilken som helst annen 18-åring der ute. Jeg kommer garantert til å gjøre mange feil i livet mitt, og antageligvis i karrieren også. Sånn er bare livet.