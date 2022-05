MANN FOR SIN FRAKK: Ukens låter – inkludert Post Malones «Cooping Up» – belønnes med uvanlig høye terningkast.

Ukens låter: Noah Cyrus, Post Malone og Marit Larsen

… samt ny lyd fra Måneskin, akkurat tidsnok til ESC-finalen: Her er soundtracket til helgen.

Av Marius Asp

Anna of the North & Gus Dapperton – «Meteorite»

Anna «of the North» Lotterud fikk et fortjent folkelig gjennombrudd her til lands med deltakelsen i «Hver gang vi møtes», der hun viste seg som en habil tolker av andres låter. «Meteorite» er et samarbeid med den stigende amerikanske stjernen Gus Dapperton, som her høres ut som han prøver å synge med munnen lukket. Låten er dus og behagelig – særlig verset. Refrenget blir imidlertid et lite hakk for tynt til å sette de helt uutslettelige sporene.

Admiral P – «Søt lyd»

Admiral P varmer opp til sommeren med «Søt lyd», og tittelen juger ikke: Dette er solskinnspop som hyller de nære og kjære, akkurat minimalt nok produsert av Chrisander «Pluto» Rønneseth til at bassen og trommene får dominere showet. Admiralens ukuelige optimisme er smittende, og dette er omtrent like komplisert som en julidag ved havet – en setting den trolig vil gjøre seg svært bra i.

Post Malone & Roddy Ricch – «Cooped Up»

Å være «cooped up» kan oversettes med å være innesperret på et lite sted over lang tid. Post Malones første singel av året – og siste smakebit fra hans fornøyelig titulerte fjerdeplate «Twelve Carat Toothache», som er varslet 3. juni – får ikke 26-åringens eventuelle tid i isolasjon til å høres så altfor forferdelig ut. «Cooped Up» har et fint driv, men den Roddy Ricch-gjestede låten mangler den melodiske snerten som preger Malones fineste øyeblikk. Likevel: Den vil neppe ødelegge noen fest om du setter den på.

Marit Larsen – «Hva er igjen av oss»

Marit Larsen er tilbake med det første musikalske musikalske livstegnet siden «Joni Was Right» (2016) – på norsk. Joda, hun sang «Vår beste dag» i 2011. Teksten til balladen «Hva er igjen av oss» er skrevet av forfatteren Kjersti Annesdatter Skomsvold og er langt mørkere og voksnere enn de fleste av Larsens tidligere låter. Dynamikken i innspillingen – vingespennet som gradvis utspiller seg, godt hjulpet av strykere signert Owen Pallett (Arcade Fire, Taylor Swift) – gjør særlig avslutningen føles svimlende vakker, med like deler håp og bittersødme i monitor.

Måneskin – «Supermodel»

De modellpene italienerne som trakk det lengste strået i fjorårets Eurovision er aktuelle med ny lyd, som kommer upåklagelig timet til morgendagens ESC-finale i Torino. Den slitsomme, Max Martin-produserte singelen «Supermodel» er dog ingen «Zitti E Buoni», for å formulere det meget diplomatisk. Låten lykkes tvert imot kun med å bekrefte hvilket ordinært og dølt band Måneskin faktisk er utenfor Eurovision-bobla, komplett med en av årets mest enerverende vokalprestasjoner fra Damiano David.

Noah Cyrus – «Mr. Percocet»

Skal Noah Cyrus ta steget og overta poptronen etter storesøster Miley? Vanskelig å si. Debutalbumet «The Hardest Part» slippes uansett i tjukkeste fellesferien, og om den elegante singelen «Mr. Percocet» gir noen pekepinn på innholdet, kan det være lurt å merke av 15. juli i kalenderen. Et giftig forhold preget av rus skildres over en smektende, twangy melodi som trekker tankene mot Kacey Musgraves – en god ting, om det skulle være noen tvil.

The Smile – «Speech Bubbles»

Radioheads mest hardbarkede fans har nok allerede rukket å fordype seg i «A Light That Attracts Attention», det ferske albumet til gruppens kjernemedlemmer Thom Yorke og Jonny Greenwood, samt Sons of Kemet-trommisen Tom Skinner. Under navnet The Smile skaper de musikk som ikke befinner seg milevis unna moderskipet. Førstesingelen «You’ll Never Work In Television Again» var en smule underveldende, men rent helhetlig fremstår skiva vel verdt en lytt eller 15, og den dvelende, smått desorienterende «Speech Bubbles» er blant de umiddelbare høydepunktene.