HITMASKIN: Amerikanske Olivia Rodrigo har toppet hitlistene i Norge og verden over med sitt debutalbum «SOUR». Nå ser det ut til at hun har funnet sin egen dobbeltgjenger.

Dobbeltgjengeren går viralt på TikTok

Artist Olivia Rodrigo (18) svarer tiktokeren som går viralt fordi hun ligner på stjernen.

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske artisten har et suksessår med topplasseringer på flere internasjonale hit-lister med debutalbumet «SOUR». Hittlåten «good 4 u» har vært blant de mest spilte låtene i flere land, men nå er det noe annet enn musikken som går viralt.

TikTok-bruker @shelbykandrade har postet to videoer i appen og går nå viralt fordi hun ligner på artist Olivia Rodrigo, skriver Teen Vogue.

Shelby postet mandag en video av halloween-kostymet hun brukte i årets feiring, og ikke overraskende kledde hun seg ut som Rodrigo.

I videoen startet tiktokeren med å mime til låten «enough for you» av Rodrigo, før hun dukker opp i et kostyme likt det artisten har i musikkvideoen til låten «good 4 u».

Se tiktoken selv under:

Videoen har på kort tid fått over 500.000 reaksjoner og viral-videoen har også nådd artisten selv. En dag etter at videoen ble postet, la Rodrigo igjen kommentaren «YASSS».

I skrivende stund har artistens kommentar fått over 90.000 reaksjoner.

Shelby svarte selv Rodrigo med «OMFG HI».

Har du sett noen som ligner deg? Ja! Jeg har funnet dobbeltgjengeren til noen jeg kjenner. Aldri.

– Du er bokstavelig talt to prosent unna å være hennes eneggede tvilling, skriver en bruker under videoen.

Flere andre brukere har kommentert hvor like de to er og at de først trodde det var en video av artisten.

Olivia Rodrigo er ikke den eneste som har funnet sin dobbeltgjenger på TikTok: