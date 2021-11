EKSPAR: Kanye West og Kim Kardashian West på en prisgalla i New York i 2019.

Kanye West: − Hun er fortsatt kona mi

Kanye West (44) likte ikke skilsmissespøken Kim Kardashian West (41) serverte på TV forrige måned.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Selv om paret ble separert i februar, er de ikke skilt. Det presiserer YE, som han nylig skiftet navn til, i podkasten «Drink Champs».

Ifølge kanadiske Entertainment Tonight» ble podkasten spilt inn i oktober, etter at Kim var vertinne for «Saturday Night Live», og før spekulasjonene om søt musikk mellom henne og komiker Pete Davidson (27) skjøt fart.

– Hun er fortsatt kona mi. Det foreligger ingen papirer, sier Kanye i podden, som omtales også av Metro og Insider.

– Ingen spøk

På «Saturday Night Live» snakket Kim varmt om eksen, som hun har fire barn med, men hun fleipet også om årsaker til at hun valgte å skilles.

– SNL fikk kona mi til å si: «Jeg skilte meg fra ham», fordi de bare vil ha det ut, sier YE.

– Vi er inne engang skilt, sier rapperen i den to og en halv time lange samtalen med rapper N.O.R.E. (44) og DJ EFN (46).

Opptaket er filmet og ligger ute på YouTube.

– Det er jo ingen spøk for meg. Ungene mine vil at foreldrene skal holde sammen. Jeg vil at vi skal være sammen, sier YE.

les også Kim Kardashian West og Pete Davidson avbildet sammen – vekker nysgjerrighet

Rapperen sier i podkasten at han klandrer mediene for å prøve å skape en dårlig tone mellom ham og Kim. Han sier om pressen at «de ønsker seg et nytt bryllup, en ny episode og et nytt TV-show».

Kim og YE var gift i syv år. I podkasten snakker YE også om hvor viktig det er for ham å beskytte barna.

Han snakker også om det faktum at han lar Kim beholde huset, og at han for tiden ikke har noe eget hus. Det siste fleiper han og podkastvertene høylytt om. Ye er tilsynelatdende avslappet rundt det, og sier han ikke skjønner alt maset om at han må skaffe seg et bosted.

– Hjemme er der jeg befinner meg når datteren min facetimer meg, sier han.

Kim Kardashian West (hun har beholdt eksmannens etternavn), har ikke kommentert podkasten. De to har hele tiden gitt inntrykk av å være gode venner etter separasjonen.