Sigvart Dagsland om pandemien: − En uvant luksus

Sigvart Dagsland (57) har gått gjennom både en langvarig pandemi og en alvorlig bilulykke med påfølgende rekonvalesens siden sist han ga ut plate for fem år siden. Men om alt dette har påvirket den nye, vet han ikke.

– Jeg har lurt på det selv, men jeg tror andre må svare på det, de som hører låtene og leser tekstene. Det er fem år med historier av hva jeg har opplevd, og bilulykken ligger der som et bakteppe, en klangbunn hos meg.

– Som i låten «Nå skjer det!»?

– Den kunne nok aldri vært skrevet uten bilulykken. Utgangspunktet til den låten var egentlig at min gode venn Trond Viggo Torgersen utfordret meg til å skrive om noe rett før det skjer, rett før noe uunngåelig inntreffer. Jeg er spent på om folk vil knytte den til hva jeg opplevde den gangen, sier Dagsland til VG.

Han er nå klar med album nummer 22, «Elefanten i rommet».

Om ikke pandemien har påvirket tekstene han skriver sammen med Mike McGurk, fikk den iallfall innflytelse på hverdagslivet til ekteparet Sigvart Dagsland og Karoline Krüger.

For Dagsland ble det bom stopp med turné og konserter. For Krüger ble det først lårhalsbrudd som opptakt til hovedrollen i Chess på Folketeateret. Paret tok likevel med flyttelasset til Oslo og ankom hovedstaden 12. mars i fjor.

Dagen da Norge stengte ned.

– Men det har vært en god periode, insisterer Dagsland.

– En slags tvungen fordypning der jeg har hatt familien rundt meg hele tiden. Det har vært en uvant luksus som har forsterket båndene, selv om vi skal huske på at slike følelser også har blitt forsterket hos dem som ikke har det så bra som oss, minner han oss på.

Det var i januar 2018 at Sigvart Dagsland frontkolliderte ved Kolomoen i Innlandet på vei hjem fra konsert. En knust ankel og tolv andre brudd til tross; Dagsland og de to andre i bilen overlevde det voldsomme smellet, det samme gjorde sjåføren av den andre bilen.

Sjåføren som kolliderte med Dagslands bil ble i april samme år kjent skyldig i Hedmarken tingrett for å ha forårsaket ulykken.

TØFT ÅR: Egentlig skulle ekteparet være borte fra hverandre i store deler av 2020; i stedet ble det mer nær familietid enn noensinne for Sigvart Dagsland og Karoline Krüger.

Sigvart Dagsland brukte lang tid på å bringe kroppen tilbake til noenlunde normalen igjen.

– Jeg har en dyp glede av at kroppen virker! sier han humoristisk.

– Men jeg har ikke angst, eller traumer. Jeg fikk så god hjelp som jeg kunne ha fått og fikk bearbeidet tankene, sier han, før han innrømmer:

– Men jeg har fått et sjokk, det vil nok alltid være der. Jeg har kanskje blitt litt mer ettertenksom.

Bilen satt han seg inn i igjen i så snart beina var gode nok til å takle pedalene.

– Jeg kjørte bil to måneder etter ulykken, det var veldig viktig for meg. Jeg fortalte en nevrolog etterpå at jeg hadde en film som gikk i hodet mitt hele tiden, der jeg ser denne bilen nærme seg i venstre øyekant. Da svarte han at den filmen skal du spille av helt til den går vekk. Den var borte tre dager senere, forteller Sigvart Dagsland.

Nå gleder han seg til å turnere igjen, så vanlig som det kan få blitt i etterraksten av pandemien. Låtene på «Elefanten i rommet» skal ut til folket, fem år etter at han sist hadde en hel plateutgivelse.

– Såpass langt ut i karrieren er det ikke unaturlig at det går noen år mellom hver plate. Men når jeg får en nøkkellåt - en låt som jeg vet er god nok, slik som tittellåten her – da starter en prosess som fører frem til en plate, sier Dagsland.

Den følelsen av en slik nøkkellåt fikk han med «Elefanten i rommet», en følelse han også har opplevd flere ganger tidligere, blant annet med «Ka e du redd for» - duetten med ektefellen Karoline Krüger som selvfølgelig også bidrar denne gangen.

ULYKKEN: Slik så det ut umiddelbart etter den stygge ulykken som Sigvart Dagsland havnet i, i 2018.

– Denne gangen handler det om ting vi skjuler og fortier, forhold som rakner, men det er også positive vibber her. Jeg mener det er en sterk vilje i sangene, en optimistisk tone, tross alt. Selv er jeg jo optimist, men også realist.