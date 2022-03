KJEMPET: Carina Dahl i sin siste «Stjernekamp»-sending sist høst.

Carina Dahl fikk millionresultat i 2021

Tredjeplassen i «Stjernekamp» håper hun å få mer ut av i 2022. Hun håper også å ha vært på NAV for siste gang.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Den 36 år gamle artisten fra Trondheim mer enn doblet resultatet fra 2020 til 2021 i sitt selskap Carina Dahl Entertainment AS. Det viser selskapets årsregnskap.

Omsetningen gikk opp fra 1,15 millioner kroner til 1,83 millioner. Resultat før skatt gikk opp fra 450.000 til 1,04 millioner.

Dahl har tatt ut 300.000 i utbytte. Hun eier alle aksjene i selskapet, hvor hun også er daglig leder, noe hun lønnet seg selv med 200.000 for.

Falt mellom stoler

Til VG sier Dahl at den viktigste årsaken til forskjellen mellom 2020 og 2021 for hennes del var at 2020 hadde mer omfattende coronarestriksjoner.

– Jeg tapte så mye inntekt, og ramlet mellom stoler i forhold til å få støtte.

Ifølge Dahl var hun i gang med å gjøre om virksomheten sin fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap i starten av 2020. Hennes AS ble registrert i MVA-registeret 23. mars.

– Men da støtteordningene kom, var det slik at hvis du hadde AS måtte det vært opprettet før 1. mars for å få støtte.

Etter hvert søkte Dahl støtte hos NAV. Opplevelsen frister ikke til gjentagelse.

– Jeg har alltid klart meg selv, men når jeg som artist nå ba om hjelp fra NAV for én gangs skyld var det virkelig veldig vanskelig, forteller hun.

– NAV mener jo for eksempel at hvis jeg tar en sangtime jeg betaler for, så er det jobb. Det blir jo litt som om en permittert kokk lager mat til familien sin, er han på jobb da liksom? Jeg håper jeg aldri trenger å være under NAV igjen.

Utslitt og avbrutt

Av årsregnskapene hennes fremgår det at hun har permittert seg selv i perioder.

Ifølge Dahl var 2021-omsetningen hennes nesten utelukkende fra før «Stjernekamp»-ukene på høsten, hvor hun høstet mye ros og endte på bronseplass.

Deretter dro hun rett på turné. Den ble avbrutt halvveis, på grunn av nye restriksjoner.

– Da hadde jeg allerede gått ned seks kilo og var ganske utslitt, men jeg tenkte jo at jeg måtte bruke momentet.

Dahl har imidlertid tro på at «Stjernekamp»-effekten vil gjøre 2022 til et bedre år for henne.

– Jeg tror nok at «Stjernekamp» har økt markedsverdien min, så jeg håper at innsatsen jeg la ned der gir utslag i år. Det ser bra ut nå, i alle fall.

Dahl sier at hun har jobbet hele livet for å kunne leve av å synge.

– Det er mange år jeg har vært blakk. Men jeg gir meg jo aldri, da.

I de siste tilgjengelige skattelistene, for 2020, er hun oppført med litt over 1,3 millioner i formue.

– Jeg tror det handler mest om at jeg eier to leiligheter i Trondheim, som jeg leier ut.

Den nå Spellemann-nominerte artisten forklarer at det er en viss avstand mellom livshøydepunktene hun serverer på Instagram og livet hun faktisk lever.

– Jeg skjønner at folk kan tro at det er rart at man kan «make a living» av noe som ser ut som om man bare koser seg på Instagram, ler hun.

– Men jeg holder på med eiendom, sparer i krypto, gjør konserter, konsulentjobber og instajobber.