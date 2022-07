AKTUELL: Artisten er aktuell med sitt nye album «Holy Fuck»

Demi Lovato måtte sy etter hodeskade

Demi Lovato (29) viser frem kuttskade på TikTok etter å ha slått hodet i en krystall.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Gjett hvem som slo hodet sitt på en krystall og må sy før Kimmel i morgen? skriver Lovato på plattformen.

Det melder ETonline.

Lovato skal gjeste det amerikanske talkshowet «Jimmi Kimmel Live» torsdag kveld i forbindelse med utgivelsen av sitt åttende album, «Holy Fuck».

Videoen er av Lovato som viser frem kuttet i pannen til sangen «They’re Gonna Know», og viser til det humoristiske i at slike ting kan skje før en stor TV opptreden.

Albumet er den første store utgivelsen siden 29-åringen kom ut som ikke-binær i 2021.

«Holy Fuck» er mer i tråd med Lovatos pop-punk røtter. I en uttalelse sier Lovato at de aldri har vært mer sikker på seg selv og musikken sin, og at prosessen med å lage albumet har vært den mest meningsfulle for stjernen hittil.