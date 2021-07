LETER ETTER NY ADVOKAT: For å komme videre med saken sin, har Britney Spears bedt kjendis-advokaten Mathew Rosengart overta. Foto: Chris Pizzello / Invision

Britney vil ha ny toppadvokat på laget

Etter at flere nøkkelpersoner rundt Britney Spears har sluttet de siste dagene, ble det lørdag kjent at popstjernen ønsker å engasjere den kjente advokaten Mathew Rosengart.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Hans første og viktigste oppgave blir å starte prosessen for å bringe det omstridte vergemålet til opphør. Det er det vanligvis så velorienterte TMZ som skriver dette.

les også Britney Spears’ advokat har søkt om å få hoppe av

Det har stormet rundt Britney Spears den siste tiden. Dagen etter at det ble kjent at Britneys mangeårige manager har sagt opp sin jobb, ble det tidligere kjent at advokaten som har jobbet for henne siden 2008, gjør det samme.

Samuel Ingham III ble utnevnt av retten i 2008, som en del av den senere så omstridte vergemålsordningen rundt Britney.

Som om ikke dette var nok: For snart to uker opplyste Bessemer Trust, et forvaltningsbyrå som har hatt delansvar for forvaltningen av de økonomiske interessene til Britney den siste tiden, at de bryter ut.

Rosengart blir omtalt som en dyktig og handlekraftig advokat som også har bakgrunn som aktor. Han har tidligere representert kjendiser som Steven Spielberg, Sean Penn, Ben og Casey Affleck, Eddie Vedder, Michael Mann og Jimmy Butler ifølge TMZ.

les også Gjør endringer etter at rettslige lydopptak av Britney Spears gikk viralt

Men Rosengart og hans team har foreløpig ikke gitt sitt endelig ja til Britney Spears, ifølge kildene til TMZ.

Britney Spears har vært på alles lepper den siste tiden etter at hun for første gang uttalte seg om det omstridte vergemålet. I 13 år har hennes far hatt kontroll over store deler av livet hennes, fra personlige gjøremål til økonomien.