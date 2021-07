HEIER PÅ SELVTILLIT: Demi Lovato på iHeartRadio Music Awards i Los Angeles 27. mai. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demi Lovato: − Hurra for pinlig, morsom sex

Artisten og skuespilleren delte opplevelsen med å spille inn sin aller første sexscene og heiet på selvtillit i egen kropp.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag kveld delte Demi Lovato opplevelsen på flere av sine kontoer i sosiale medier.

«Jeg måtte filme en sexscene i dag. Min første! Jeg var litt engstelig i forkant, men casten og staben var så profesjonelle og enkle å jobbe med at det roet meg ned umiddelbart» skriver hun.

NASJONALSANG: I februar 2020 fremførte Lovato nasjonalsangen før Super Bowl i Miami. Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Hun fortsetter i flere Twitter-meldinger med å skrive at hun er stolt av å føle seg komfortabel nok med sin egen kropp til å gjøre dette.

«Jeg har sjelden vist armene mine før ... nå er jeg i dette!» skriver hun til bildet hun deler i undertøy.

«Jeg er ikke alltid komfortabel med kroppen min, så når jeg er det – OG jeg føler meg sexy nok til å dele – gjør jeg bare det! Det er viktig å feire små seire. Hurra for dette tilfeldige utbruddet av kropps-selvtillit og hurra for pinlig, morsom sex» konkluderer hun.

Står opp mot kroppspress

Lovato er tidligere barnestjerne og har vært å se i TV-serier og som artist siden 2002.

I 2019 slo Lovato hardt ned på en journalist som kommenterte kroppsfasongen hennes i en sak. Hun påpekte at hun har vært åpen om sine spiseforstyrrelser og at hun var opprørt på vegne av alle som blir påvirket av kroppspress.

INNSETTELSE: Lovato opptrådte også på den digitale innsettelsesseremonien for president Joe Biden i januar. Foto: Biden Inauguaral Committee/AP

Det vites ikke hvilket prosjekt hun nå har spilt inn sin første sexscene for, men ifølge filmdatabasen Imdb skal hun i gang med en TV-serier som heter «Hungry».

I 2017 fortalte hun foreldrene sine at hun er åpen for kvinnelig kjæreste. Hun har sagt at hun gråt og skalv mens hun delte.

Lovato uttalte tidligere i år at hun er «for skeiv» til å date hetero menn.

Hun har også vært åpen om overdosen i juli 2018 som var nær ved å koste henne livet. Etter dette har hun vært rusfri.