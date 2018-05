MITT ALT: På Instagram hyller rapperen Timbuktu samboeren Amilie og parets nyfødte datter: – Mitt alt, skriver han blant annet. Foto: Janne Møller-Hansen

Pappalykke for Timbuktu

Publisert: 28.05.18 11:15

MUSIKK 2018-05-28T09:15:33Z

Den svenske rapperen Timbuktu (43) er blitt pappa. Nå forteller artisten om den store opplevelsen.

For to uker siden fikk han og samboer Amelie Coyet en datter.

– Du og vår datter er mitt alt, skriver Timbuktu på sin Instagram-konto søndag som også var morsdag i Sverige.

– Gratulerer på denne din første morsdag, skriver Timbuktu videre i sin Instagram oppdatering.

Det var den svenske avisen Expressen som først omtalte denne lykkelige begivenheten

I skrivende stund har Timbuktu og samboer fått nesten 15.000 likes på Instagram – og en lang rekke lykkønskninger.

Jason «Timbuktu» Diakité og Amelie Coyet har vært samboere siden 2016. Han har et ekteskap bak seg som, etter ett og et halvt år, endte med skilsmisse i januar 2016.

– Jeg kan tenke meg at det å bli pappa er som å ta en ekspressheis til en ny modenhet. Man er ikke lenger selv den viktigste personen i verden. Jeg drømmer om å få barn, men har ingen konkrete planer på gang, sa Timbuktu i et intervju med VG i 2012.

Timbuktu er også kjent for sitt store engasjement for ungdom – og ikke minst har hans veldedighetsarbeidet med å bygge et hiphop-studio for ungdom i Dakar i Senegal .