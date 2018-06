Musikkanmeldelse Lykke Li – «So Sad So Sexy»: Ulykkeli 4 ever

FÅR FIRER: Lykke Li, her på en konsert i 2014. Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lykke Li – «So Sad So Sexy»: Ulykkeli 4 ever

Publisert: 09.06.18

Lykke Li gjør noe hun aldri har gjort før: følger strømmen.

Vi har nådd en tid der gud, hvermann og Atle Pettersen begir seg ut på R & B.

Derfor var det mer med et sukk enn begeistring at jeg lærte hvilken retning Lykke Li skulle dra sin fjerde plate. For er det én ting vi ikke trenger i popsfæren akkurat nå, er det nok en skandinaver som pryder seg med R & B-staffasje.

Men Lykke Li gjør ikke som alle andre – selv når hun gjør som alle andre.

Med en helhjertet forståelse for smertende soul, noe hun på alvor beviste da hun tolket Wendy Renes sjelsvrengende «After Laughter (Comes Tears)» for ti år siden, bidrar ikke Lykke Li til inflasjonen. Derimot gjør hun sitt beste for å korrigere kursen.

«So Sad So Sexy» åpner både forrykende og lekent – med «Deep End» som et tidlig og blodig fengende høydepunkt. Svenskens hjemsøkende folk-klang og spretne timing fungerer synergisk med både poppete, artsy og trappete R & B også på «Two Nights». «Bad Woman» er en naken og hjerteskjærende vakker start på halen.

Dette føles med andre ord ikke som en hermetisert representasjon av sjangeren, også litt takket være de levende fingrene til Malay – superprodusenten som har lydlagt de siste to årenes mest viscerale popplater, nemlig Lordes «Melodrama» (2017) og Frank Oceans «Blonde» (2016).

Det både begynner og ender sofistikert på «So Sad So Sexy», og tematisk er Lykke Li fortsatt den gode gamle: sin egen ulykkes smed. Tankene går også til FKA Twigs og Grimes, tidvis med et strammere grep på den magnetiske popmelodien. Dessverre er platens midtdel smurt med forglemmelig pålegg, som tittelsporet.

Timbaland-inspirasjonen er tung i «Jaguars in the Air», men låten markerer seg kun ved å være en sjelden skivebom i Lykke Lis katalog. Den er så irriterende corny at jeg håper at den ellers smakfulle svensken ser på den som en parodi.

Hun har fortsatt til gode å gi ut en skuffende plate, men svenskens fjerde lever likevel ikke helt opp til hennes standard. Tidvis magisk, men kreativt er «So Sad So Sexy» et trinn ned fra en artist som tidligere har vært mer opptatt av å forme tidsånden enn å delta i den.

BESTE LÅT: «Deep End»