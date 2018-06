AKUTTE RYGGPROBLEMER: Texas-vokalisten Sharleen Spiteri måtte reise hjem til Storbritannia med smertefulle skiveutglidninger i ryggen. Foto: François Mori / AP

Texas må avlyse konserter

Publisert: 05.06.18 23:32

Rockegruppen Texas må avlyse konserten i Oslo og flere andre steder i Skandinavia etter at vokalisten Sharleen Spiteri har fått forbud mot å opptre.

Det var Aftonbladet som først omtalte saken. Bandet skriver på sin Facebook-side at Spiteri har fått tre skiveutglidninger i ryggen og er ikke i stand til å opptre.

Bandet skulle spilt på Rockefeller i Oslo 4. august, men denne konserten står nå som avlyst på hjemmesiden til Ticketmaster .

Det var like før konserten i Esbjerg i Danmark i helgen at Sharleen Spiteri fikk akutte ryggproblemer og måtte oppsøke lege, som satte foten ned for flere konserter inntil videre. Bandet som er best kjent for hitlåten «Summer sun» skulle hatt to konserter i Sverige denne uken, en i Gøteborg på tirsdag kveld og en i Stockholm onsdag. Begge konsertene er avlyst.

Aftonbladet skriver at bandet nå har reist hjem til Storbritannia hvor Spitere skal få spesialisthjelp.

– Sharleen har hatt en undersøkelse og hviler nå ut, skriver «Texas» i en Facebook-oppdatering tirsdag.