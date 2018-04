Frode Viken fra D.D.E. bisettes i dag

NAMSOS (VG) - Æ savne dæ no, sang en gråtkvalt Bjarne Brøndbo.

D.D.E.s hovedlåtskriver gikk bort 31. mars, 63 år gammel.

I dag bisettes han fra Namsos kirke.

– I dag ønsker vi å hedre Frode for alt det fine vi hadde sammen, sa en preget D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo til VG i forkant.

Han og resten av gruppen fremførte «Det fine vi hadd’ sammen», en av deres mest populære låter, i sermoniåpningen.

– Det er absurd at vi skal spille denne sangen i hans egen begravelse, mente Brøndbo.

I minuttene før seremonien startet ble det spilt orgelmusikk i kirken. «Vinsjan på kaia» var første melodi.

Trønderrocklegender som Åge Aleksandersen og Terje Tysland er blant de tilstedeværende.

Levde drømmen

– En mann som ga mennesker ord, musikk, opplevelser som har vært til trøst og glede, til hverdag, fest og sorg, sa prest Petter Normann Dille om Frode Viken i innledningen.

Presten påpekte at D.D.E. ble drømmen Viken fikk leve i 25 år, og at med bandet på veien og familien hjemme fikk han det beste av to verdener.

– Han var ikke redd for å dø, for han hadde fått gjort alt han ville. Men han ville ikke forlate familien.

Viken etterlater seg kona Hilde, barna Daniel og Emilie, og fire barnebarn.

– Han var veldig glad i dem, viste stadig fram bilder og videoer av dem. Gledet seg bestandig til de kom besøk, og koste seg når de var der, fortalte presten.

Dille beskrev Viken videre som en livsnyter og kunstner.

– Ikke den beste på smalltalk, men han satte pris på en god diskusjon. Frode hadde en mening om alt.

– Kjære pappaen min, det er uvirkelig at du er borte, sa sønnen Daniel i sin tale.

– Jeg vet du var stolt av meg, og du visste at jeg var stolt av deg. Til vi møtes igjen – pappa, jeg elsker deg.

Datteren Emilie fortalte om en far som alltid stilte opp og hjalp til.

Teksten til «Det fine vi hadd’ sammen» går slik:

«Det kan itj værra sant

Den beste tida skull’ jo komma no

Vi hadd fortsatt mytji mer te go’

Æ va itj forberedt på det herre

Æ kan itj nå dæ no

Det e live sjøl som gir oss sånne slag

Men æ ska lell få sagt det no i dag

Du vil bli her for bestandig

Æ savne dæ no og det vi itj skull’ få

Men minnan du har gitt mæ

ska æ ta godt vare på

Æ vil tenk på alt det fine vi hadd’ sammen

Den gang vi trudd’ vi kunn’ klar alt

Æ vil tenk på alt det fine vi hadd’ sammen

’No sjer æ dæ i ett og alt

Vi hadd’ ei herlig tid

Skull’ så gjern’ ha gjort alt om igjen

Glad for at æ fikk ha dæ som venn

Vi levd livet mens vi gjor det»

