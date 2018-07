KJÆRLIGHETEN OVER: Popstjerneparet Cheryl Ann Tweedy og Liam Payne sier tak og farvel som gode venner. Foto: David Fisher/REX/Shutterstock / David Fisher/REX/Shutterstock

Slutt for Cheryl (35) og One Direction-stjerne

Publisert: 02.07.18 00:53 Oppdatert: 02.07.18 01:20

MUSIKK 2018-07-01T22:53:53Z

Den britiske popartisten og ektemannen Liam Payne går hver til sitt.

Cheryl Ann Tweedy, tidligere kjent under etternavnene Cole og Fernandez-Versini, la ut følgende melding på Twitter like før midnatt søndag kveld:

Nesten samtidig la Payne ut denne meldingen:

Nyheten kommer knapt ett døgn etter at Cheryl feiret 35-årsdagen sin. Hun har en sønn med den ti år yngre nå eks-kjæresten.

Møttes tidlig

Cheryl er kjent fra jentegruppen Girls Aloud, som soloartist og av-og-på-dommer i «X Factor» . Men hun har vel så mye figurert i pressen i forbindelse med sine kjærlighetsaffærer, som for sine meritter i karrieren.

Payne har i likhet med flere av boyband-kollegene gått solo etter at One Direction for to år siden kunngjorde at de trengte en poppause .

Liam og Cheryl møttes første gang for ti år siden, da han var bare 14 og forsøkte seg på audition i «X Factor». Hun var dommer også den gangen. Men Liam hadde ikke hellet med seg. I 2010, derimot, meldte Liam seg igjen på audition. Resultatet var at One Direction ble dannet – også da med Cheryl ved jurybordet.

Paret sto frem som kjærester i 2016, og i mars i fjor ble de foreldre . Liam har aldri vært gift, men Cheryl har to turbulente ekteskap bak seg.