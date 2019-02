SYK: Ozzy Osbourne (70). Foto: Hallgeir Vågenes /VG

Ozzy Osbourne innlagt på sykehus

Den aldrende rockeren måtte for kort tid siden avlyse den planlagte Europa-turneen på grunn av sykdom. Nå er han dårlig igjen.

Publisert: 07.02.19 04:44







Det var kona Sharon (66) som onsdag opplyste at 70-åringen hadde blitt innlagt på sykehus:

I en melding på Twitter skriver hun blant annet at ektemannen nå befinner seg på sykehus etter anbefaling fra lege for å bli kvitt en forkjølelse han har slitt med.

- Takk for all støtte og kjærlighet, avslutter Sharon.

Den tidligere Black Sabbath-vokalisten måtte høsten 2018 avlyse flere konserter i USA på grunn av sykehusopphold.

Og bare for en drøy uke siden avlyste han den planlagte Europa-turneen «No More Tour 2» der han blant annet skulle spille sammen med Judas Priest i Sverige. Da var også forklaringen at han var influensasyk og hadde problemer med luftveiene.

PS! Sist gang Ozzy Osbourne spilte i Norge var 20. juni 2018 på «Tons of rock»-festivalen i Halden.