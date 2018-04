COUNTRYDRONNING: Shania Twain på US Open Tennis Championship i august i fjor. Foto: Charles Sykes / AP

Shania Twain sier unnskyld: – Pinlig

I en lang rekke Twitter-meldinger prøver Shania Twain (52) å forklare hvorfor hun sa at hun ville stemt på Donald Trump (71).

Den kanadiske countrystjernen ble både kritisert og hyllet da hun i søndagens utgave av briiske The Guardian uttalte at hun ville stemt på Trump som president, dersom hun hadde hatt stemmerett.

– Selv om han er frekk, så virker han ærlig, lød det fra sangeren.

Det tok imidlertid ikke mange timene før Twain følte for å moderere utspillet.

« Jeg vil si unnskyld til alle jeg måtte ha støtt gjennom mitt ferske intervju med The Guardian angående USAs president. Spørsmålet tok meg på sengen. Som kanadier angrer jeg på at jeg besvarte det uventede spørsmålet uten å sette det i en større sammenheng », skrev 52-åringen på Twitter .

Hun fortsatte så med flere Twitter-meldinger, der hun poengterer at hun tar avstand fra enhver form for diskriminering, og at hun håper det er tydelig for alle at hun har andre moralske verdier enn presidenten.

« Jeg forsøkte å forklare at jeg, med min begrensede innsikt i valget, har forståelse for at store deler av USAs befolkning ser på Trump som en tilgjengelig person de kan relatere seg til, som om han IKKE var en politiker », skriver hun.

Twain legger til at «selv om svaret hennes er pinlig», så må det ikke tolkes som at hun verdsetter Trump eller at hun deler hans verdisyn.

« Jeg lager musikk for å forene mennesker », sier artisten.

Twain gjorde popcomeback i fjor sommer. Da hadde det gått 15 år siden hun lanserte suksessalbumet «Up!» (2002). I mai legger hun ut på omfattende verdensturné.

Sangeren gikk på en stor smell både privat og karrieremessig da hun brøt med ektemannen, musikkprodusenten Robert «Mutt» Lange (69), i 2008, etter at han hadde innledet et forhold til hennes nærmeste venninne . Venninnens ekteskap gikk også fyken i kjølvannet av utroskapsskandalen.

De to forsmådde ektefellene fant imidlertid trøst i hverandre, og tre år senere giftet Twain seg med eksmannen til venninnen.

