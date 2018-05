GITARIKON: Gitarvirtuosen Slash var engasjert av Michael Jackson – og var spilte Gibson. Foto: DON EMMERT / AFP

Gibson-sjefen: – Vi skal fortsatt produsere Gibson-gitarer

Tirsdag gikk nyheten verden rundt om at den legendariske amerikanske gitarprodusenten Gibson er konkurs. Neste dag gikk toppsjefen ut og avviste dette.

– Gibson -merket går ikke ut av business. Den rettslige prosessen som nå er i gang, benyttes til å reorganisere musikkinstrument-divisjonen, ikke til å avvikle den, sier toppsjef Henry Juszkiewicz (65) i en melding på Gibson-selskapets egne sider.

Stjernegitar

Gibson er et nærmest ikonisk gitarmerke i særlig rock, men også i blues og jazz. B.B. King spilte Gibson, Elvis, Mark Knopfler spiller Gibson, The Edge (U2), Eric Clapton, Emmylou Harris, Chet Atkins, Chuck Berry, The Everly Brothers, Peter Green, George Harrison, Jimi Hendrix (også mye Fender Stratocaster her) – og Bob Marley er begravet med sin Gibson Les Paul Special. For å nevne noen.

Gigantgjeld

Det har lenge vært ventet at noe kom til å skje med gitarprodusenten, som hadde pådratt seg nærmere 150 millioner dollars i gjeld blant annet gjennom investeringer i den europeiske elektronikk-giganten Philips.

– Vi har inngått en avtale om restrukturering av selskapet med et flertall av våre aksjonærer. Dette gir oss mulighet til å finansiere og videreføre produksjonen av musikkinstrumenter uten opphold, skriver han.

For å få dette inn i ordnede lovlige former, har Gibson søkt en slags konkursbeskyttelse, et noe det er adgang til under den amerikanske konkurslovens «chapter 11».

– Våre kunder vil mest sannsynlig ikke merke noe i det hele tatt, sier Juszkiewicz, og slår fast at prosessen som nå skjer, endrer ikke priser eller levering av gitarer, og heller ikke får innvirkning på garanti eller kundeservice.

