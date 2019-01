SYKMELDT: Jimmy Osmond, her avbildet i New Orleans for en del år siden. Foto: Steve Marcus / Reuters

Jimmy Osmond fikk slag på scenen

Yngstemann i den berømte Osmond-familien ble fraktet til sykehus rett etter musikaloppsetningen i Birmingham.

Jimmy Osmond (55) klarte ifølge en rekke medier, deriblant BBC og People , å fullføre fremføringen som Kaptein Krok i «Peter Pan» tredje juledag til tross for et illebefinnende.

Men fra scenen i Hippodrome Theatre bar det rett til sykehus, der legene konkluderte med at sangeren hadde fått et slag.

« Jimmy hviler nå ut under legenes oppsyn og vil være ta en pause de neste månedene for å bygge opp helsen igjen », lyder det i en offisiell uttalelse fra artisten.

Han er fortsatt innlagt på sykehus.

Hans minst like berømte søsken, Donny (61) og Marie (59), takker fansen for støtten.

« Tusen takk for alle tanker og bønner på vegne av lillebroren min. Jeg elsker deg, bror », tvitret Donny 1. nyttårsdag:

Marie har også tvitret. Hun ber om at alle ber for Jimmy, samtidig som hun poster en link til en nyhetsartikkel som omtaler slaget:

Hippodrome Theatre skriver i en pressemelding at de er lei seg for at Jimmy Osmond er blitt syk. De roser hans innsats og beskriver 55-åringen som hjertevarm. En annen skuespiller vil nå tre inn i rollen som Kaptein Krok.

Osmond-mormonerfamilien fra Utah ble superstjerner på 70-tallet og har befunnet seg i rampelyset siden – både sammen og hver for seg. Jimmy var bare ni år første gang han toppet hitlistene i hjemlandet. Blant hans mest kjente låter er «Tweedle Dee» og «I'm Gonna Knock On Your Door».