Katy Perry ville ikke dele kjæresten Orlando Bloom med andre. Her er de avbildet under en galla i Monte Carlo i september i år.

Katy kuppet kjæreste-date

2018-12-04

Spøkefull sjalusi var en av årsakene til at Katy Perry betalte 425.000 kroner for en date med sin egen kjæreste, Orlando Bloom, under en veldedighetsauksjon i helgen.

Det skriver nettstedet Canoe.com .

Bakgrunnen var en veldedighetskonsert - der Perry selv opptrådte - til inntekt for brannofrene som mistet alt de eide og hadde under de katastrofale brannene i California sist måned.

Bloom og Perry har hatt et av og på-forhold i flere år, men Bloom bekreftet i et intervju med The Times tidligere i år at de har funnet sammen igjen.

I utgangspunktet ble det auksjonert bort en motorsykkeltur og lunch med Orlando Bloom , og Katy Perry inntok rollen som pågående auksjonarius.

– Dette betyr at når du sitter på motorsykkelen med han, kan du holde han på en måte som jeg ikke er helt fornøyd med! Du holder på brystmusklene hans, på sixpack’en... Det er fantastisk, fortalte hun oppspilt til publikum under One Love-konserten i Malibu.

– Der kan holde på han i 45 minutter, og så kan du stirre inn i han brune øyne, var salgsplakaten til Perry.

Men da det kom inn et bud på 20.000 dollar fra en kvinne ved navn Laura, skiftet åpenbart humøret fra selger til sjalu kjæreste.

– Beklager, Laura. Jeg kjøper den for 50.000 dollar!

Hvilket altså blir rundt regnet 420.000 norske kroner for en date med sin egen kjæreste!

På den mer alvorlige siden fortalte Katy Perry at hun ikke hadde nølt med å stille opp for denne saken. Hennes keyboardist, Ty Bailie, var en av flere tusen som mistet sine hjem i brannene.

- Jeg er her for han - og for alle andre som har blitt berørt av disse forferdelige hendelsene, sa Perry.

Andre stjerner som opptrådte på veldedighetskonserten var blant annet Robin Thicke, Alanis Morissette, Rita Ora og Gwen Stefani.