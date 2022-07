TAR AV: Roza Kostandyan, kjent under artistnavnet Rosa Linn.

Rosa Linn havnet i bunnsjiktet i Eurovision – nå går sangen hennes viralt

Drøye to måneder etter 20. plass i ESC har det armenske bidraget «Snap» blitt en stor internasjonal hit, godt hjulpet av TikTok.

Av de 25 bidragene som kvalifiserte seg til Eurovision-finalen i Torino 14. mai, er det kun et fåtall som har gjort seg særlig bemerket i etterkant.

Den desidert mest populære sangen av disse nå er 22 år gamle Rosa Linns «Snap», som representerte Armenia.

BLANT DE NEDERSTE: Rosa Linn, her i ESC-finalen hvor «Snap» endte med 61 poeng. Norge tok tiendeplass med 182 poeng, mens vinner Ukraina fikk 631.

Forrige uke ble «Snap» låten som klatret mest på Spotifys globale ukeliste, med 9,3 millioner avspillinger på strømmetjenesten.

Til sammenligning hadde det nest mest populære ESC-bidraget 1,9 millioner i samme periode. Dette er spanske Chanels «SloMo», som kom på tredjeplass i Torino.

Kjendis-drahjelp

Den nye populariteten sender også «Snap» inn på de offisielle, ukebaserte hitlistene – inkludert VG-lista i Norge, hvor den har klatret opp til 14. plass.

Både Eurovisions eget nettsted og ESC-fansiden Wiwibloggs påpeker at hyppig bruk av «Snap» på TikTok har bidratt til å sette fart på sangen.

I skrivende stund er 319.000 TikTok-videoer lydlagt med «high and fast»-versjonen av «Snap», mens 48.000 har brukt originalversjonen.

Det er særlig refrenget «Snapping 1, 2 – where are you?» som har slått an hos brukerne.

Låten slår også an i USA, hvor skuespiller Reese Witherspoon er blant kjendisene som har spredt «Snap» – i Witherspoons tilfelle til over 28 millioner følgere på Instagram.

På Instagram er «Snap» i skrivende stund benyttet i 203.000 reels-videoer.