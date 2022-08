ARVEOPPGJØR: Artisten Prince etterlot seg ingen barn og ikke noe testamente.

Ferdige med å fordele milliardarven etter Prince

Arveoppgjøret tok seks år og to av arvingene døde underveis.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da Prince Roger Nelson døde i 2016, etterlot han seg en musikkatalog verdt en formue.

Men han etterlot seg hverken barn eller et testamente.

Siden har hans søster og fem halvsøsken forhandlet gjennom domstolen i Minnesota om hvem som skal få hva.

To av arvingene døde underveis i rettsforhandlingene, som har holdt et kobbel av advokater med arbeid.

Etter seks år er partene enige om hvordan arven skal fordeles, ifølge rettspapirer fra domstolen i Minnesota.

Håpet blant mange Prince-fans verden over er at enigheten vil bety nye utgivelser fra Princes store arkiv av demoer og annen innspilt musikk.

Info Prince Roger Nelson (1958–2016) En av verdens mestselgende artister gjennom en over 40 år lang karriere.

Født i Minneapolis i staten Minnesota i USA.

Blant hans mest kjente sanger er «When Doves Cry», «Lets Go Crazy», «Purple Rain», «Kiss» og «Raspberry Beret».

Var i løpet av karrieren i flere tvister med plateselskaper og distributører, som han stadig beskyldte for å ha utnyttet talenter og sammenlignet med slavedrivere.

Døde som følge av en utilsiktet overdose smertestillende medisiner. Vis mer

Verdsettes til 156,4 millioner dollar

Et av de sentrale spørsmålene som måtte besvares for at arven skulle fordeles var: Hva er musikken til Prince verdt?

Det er vanskelig å svare på – og en av grunnene til at det har tatt så lang tid å fordele arven.

Et bank ble hyret inn av domstolen for å gi en uavhengig vurdering. Men amerikanske skattemyndigheter blandet seg også i spørsmålet og kom med en langt høyere verdivurdering.

En høyere verdivurdering ville bety en større andel i skatt på arven.

I januar i år ble partene til slutt enige om at boet etter Prince var verdt 156,4 millioner dollar, vel 1,5 milliarder kroner etter dagens kurs.

Summen er i hovedsak knyttet til verdien av Princes musikkatalog, men arvingene deler også 5,6 millioner dollar i kontanter, 54,4 millioner kroner etter dagens kurs.

FEIRET: Da Prince døde i 2016, ble han hedret verden over. Her fremfører Madonna «Nothing Compares 2 U» under Billboards prisutdeling samme år.

Forvalter musikken sammen

Fremover skal musikken til Prince forvaltes som et samarbeid mellom to aksjeselskaper.

Tre av arvingene har underveis i rettsforhandlingene solgt sin andel av arven videre til Primary Wave, et selskap som spesialiserer seg på å kjøpe opp musikkataloger. En av disse arvingene døde i 2019.

Den resterende søsteren, halvbroren og en stiftelse etter halvbroren som døde i 2021, har opprettet et eget selskap, Prince Legacy.

LANG KARRIERE: Prince under en konsert i København på 80-tallet.

Det langvarige arveoppgjøret har kostet et ukjent antall millioner som har gått til advokatsalærer og andre funksjonærer.

Summene er sladdet i rettsdokumentene, men forretningsbanken som har styrt prosessen har fått beholde omkring 30 millioner kroner i reserve bare for å betale resterende utgifter i forbindelse med å lukke boet.

Arvingene gir uttrykk for lettelse over at saken nå er over, samtidig som en av advokatene deres overfor TV-kanalen CBS kritiserer den omstendelige prosessen.

– Vi er endelig fri, takk Gud den allmektige, vi er fri. Det har vært lange, lange utmattende seks år, sier Sharon Nelson, Princes halvsøster, til TV-kanalen CBS.

Hun sier videre at planen nå er å returnere Princes originale innspillinger, såkalt mastertaper, til Paisley Park, som både fungerte som bolig, musikkstudio og et slags museum for Prince.

– Vi skal gi ut hans originale musikk, sier Nelson videre til CBS.

HJEMSTED: Paisley Park i var Princes bolig, men også musikkstudio og et museum over Princes karriere.

Plateprodusent og forlegger Christer Falck (52) har skrevet bok om Prince sammen med Petter Aagaard. Han sier arveoppgjøret «endelig er ordnet opp i» og håper nå på ny musikk fra den avdøde artisten.

– Så lenge det er penger i deg, vil det ikke bli liggende urørt. 100 år etter Mozart ville alle lese brevene hans. Dette er det samme, sier Falck.

FAN: Plateprodusent og forlegger Christer Falck. I bakgrunnen skimtes symbolet til Prince, kjent som kjærlighetssymbolet.

Prince er ikke den eneste artisten med et langt og komplisert arveoppgjør. Da «gudfaren til soul», James Brown, døde i 2006, tok det 15 år før arveoppgjøret var avgjort, ifølge New York Times.

Også det endte med at Primary Wave skulle forvalte musikken hans.

Arveoppgjøret «dronningen av soul», Aretha Franklin, som døde i 2018, pågår fortsatt.

Arven etter James Brown (i midten) tok det femten år å fordele. Arveoppgjørene etter artister er ofte vanskelige å fordele, fordi det kan være vanskelig å verdsette immaterielle eiendeler som musikk. Til venstre står Rick James (1948–2004) og til høyre Bootsy Collins.

Musikkatalogene til aldrende eller døde artister er blitt et ettertraktet investeringsobjekt de siste årene.

Bob Dylan, Neil Young, Whitney Houston og Beach Boys er blant band og artister som enten har solgt opphavs- eller masterrettigheter til musikken sin de siste årene.

Husker du? Ikke mange artistdødsfall har fått en norsk statsminister til å innkalle til pressekonferanse. Men da Prince døde, samlet daværende statsminister Erna Solberg pressen for å fortelle at han var hennes favorittartist.