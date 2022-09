ARTIST: Her fra en KSI-konsert i London, tidligere i år.

Utsolgt KSI-konsert: − Han har litt selvironi

En av verdens største YouTube-stjerner KSI (29) gjør seg klar for å opptre i Oslo. Den norske fansen er klar.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

29-åringen, som egentlig heter Olajide Olayinka Williams «JJ» Olatunji, er blant Storbritannias største influencere.

Onsdag kveld møter han den norske fansen i hovedstaden når han opptrer på Vulkan Arena.

Norske Sebastian Lira (20) gleder seg til å se KSI i virkeligheten. Han er fan av musikken.

– Etter å ha sett han så mye på YouTube kommer det til å være morsomt å se ham uten rammen av en skjerm.

– Hvor lenge har du fulgt ham?

– Jeg tror jeg først kom borti videoene hans for cirka syv år siden, sier 20-åringen og legger til:

– Jeg ble hektet like etter det.

Lira beskriver influenceren som en morsom fyr med god energi.

– Han har en smittende latter, og jeg liker at han har litt selvironi, som for eksempel i reddit-videoene sine hvor fansene har en tendens til å erte ham. Det hjelper ham med å holde egoet hans på riktig nivå.

Sebastian Lira (20) er KSI-fan. Foto: Privat

Rett inn på toppliste

Den populære influenceren har rundt 40 millioner følgere på sine YouTube-kontoer, og er en del av den britiske gruppen Sidemen. Etter en karriere på plattformen har KSI satset og gjort suksess på andre arenaer.

Sammen med YouTube-kollega Logan Paul, blir KSI regnet som en av dem som startet boksebølgen blant kjendiser og youtubere. 27. august gjorde han comeback i bokseringen.

Siden 2019 har han fokusert mest på musikkarrieren. Da han slapp sitt første album, gikk det rett inn på andreplass på Storbritannias albumliste.

Det er med sitt siste album « All Over the Place», som ble sluppet i 2021, han nå turnerer med.

Fem dager etter at billetter til konserten ble lagt ut i september 2021, var den utsolgt. Konserten ble senere flyttet på grunn av pandemien.

– 800 fans får plass på konserten. Oslo er andre stopp på europaturneen hans, sier Erika Firing til VG.

Hun er markedskoordinator i All Things Live Norway, som arrangerer konserten.

Det er ikke stjernens første konsert i hovedstaden. I 2019 spilte han på Sentrum Scene sammen med Andrew John Shane (28), så går under navnet Randolph. 28-åringen, som også er youtuber. har lenge samarbeidet og laget musikk med KSI.