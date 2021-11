PENGER INN: Kurt Nilsen.

Inntekter og resultat halvert i Kurt Nilsens selskap

Magrere enn normalt i 2020, men julesangeren gikk ikke tomhendt ut av corona-året.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Regnskapet for Kurt Nilsens selskap Lord Records AS viser at inntektene sank fra 9,5 millioner i 2019 til fem millioner kroner i 2020 – året da Nilsens juleturné mottok 13,3 millioner i stimuleringsmidler, dog ikke via dette selskapet.

– Det er viktig å understreke at de 13,3 millionene går til alle som er involvert i turneen – det er ikke Kurt Nilsen som artist som får de pengene, det er hele næringskjeden og apparatet som skal til for å gjennomføre det som er Norges største juleturné, sa manager Jan Fredrik Karlsen da debatten rundt tildelingen raste.

Lord Records’ resultat før skatt endte i 2020 på 3,5 millioner, mot syv millioner i 2019.

I 2019 ble det tatt ut tilleggsutbytte på 1,5 millioner. Det ble ikke gjort i selskapet i fjor.

Egenkapitalen i selskapet er styrket med en halv million, og ligger nå på 13,9 millioner.

Ifølge regnskapet har Nilsen mottatt 506.000 i lønn og 250.000 i andre godtgjørelser, i kraft av å være daglig leder og styreleder.

Kurt Nilsen skal igjen avholde sine julekonserter i år.

Mellom 11. og 22. desember skal han spille 17 ganger i Oslo og Bergen, og ifølge Ticketmaster.no er det få eller ingen ledige billetter til flere av konsertene.