RETTSSAK: Ed Sheeran utenfor rettssalen i London mandag.

Ed Sheeran sang i retten – nekter skyld

Popstjernen Ed Sheeran (31) kjemper i disse dager mot anklager om at han har plagiert monsterhiten «Shape of You».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er satt av tre uker til rettssaken i Londons High Court, der briten må svare for beskyldninger om å ha kopiert deler fra Sami Chokris 2015-låt «Oh Why».

Sheeran nekter for å ha gjort noe galt, og i retten tirsdag sang han ifølge BBC strofer fra Nina Simones «Feeling Good» og Blackstreets «No Diggity» for å illustrere hvor identiske utdrag kan høres ut i popmusikk.

– Hvis du synger dem alle i samme toneart, så høres de helt like ut, forklarte Sheeran i retten.

«Shape of You» toppet listene verden over i 2017, den rundet en milliard avspillinger på under et halvt år, og har siden kuppet rekorden som den mest spilte låten å Spotify noensinne.

Men Sami Chokri – som har artistnavnet Sami Switch, hevder altså at Sheeran har brutt opphavsrettsloven.

MOTPART: Sami Chokri utenfor rettssalen i London tirsdag.

Chokri og produsent Ross O’Donoghue, som begge er til stede i retten, beskylder Sheeran for å ha stjålet strofer – og unnlatt å kreditere dem, fordi de «ikke er store nok artister».

Sheeran på sin side holder fast ved at han alltid er opptatt av å kreditere, og han nekter for i det hele tatt å ha hørt Chokris sang før han ble anklaget for å ha plagiert deler av den.

Ifølge BBC anslås Sheerans royalties på «Shape of You» til å ligge på om lag 240 millioner kroner. Dette beløpet har vært fryst siden 2018, da Chokri og O'Donoghue først fremsatte anklagene.

Shokri og medsaksøkers advokat har spilt begge de aktuelle låtene i retten, og Sheeran er blitt spurt om han hører likheten på det omstridte partiet.

– I bunn og grunn, ja. De er begge basert på den samme pentatoniske skalaen (en musikalsk skala med fem toner per oktav, red.anm.), og de har begge vokaltoner i seg, har Sheeran forklart.

RETTSTEGNING: Elizabeth Cook har illustrert Sheeran i retten.

Motpartens advokat, Andrew Sutcliffe QC, beskrev tidligere denne uken Sheeran som «et besatt musikk-ekorn», som «glupsk konsumerer andres musikk». Advokaten mener det er overveiende sannsynlig at Sheeran hadde hørt saksøkers låt før han laget sin egen.

– Jeg er en musikkfan, jeg liker musikk, og jeg lytter til musikk, svarte Sheeran, men han forklarte at han i 2016 «forsvant fra musikken» i et helt år, og at han ikke «var koblet på musikken i hjemlandet».

Sheeran holder fast på at han kom frem til den omstridte låtdelen i samarbeid med sine egne låtskrivermakkere Steve Mac og Johnny McDaid.