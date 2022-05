EUROVISION-STJERNE: Sam Ryder, her på flyplassen hjemme i England etter å ha sikret seg andreplassen i årets konkurranse.

Sam Ryder skal synge for dronningen

Britiske Sam Ryder (32) seiler i medvind etter at han klatret nesten helt til topps i Eurovision-finalen lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Sam Ryder – som tidligere var kjent kun gjennom nettplattformen TikTok – måtte se seg slått av storfavoritten Ukraina i konkurransen i Torino. Men Ryder hylles som en helt i hjemlandet etter at han med dette har snudd en mangårig negativ Eurovision-trend for Storbritannia.

Så populær er 32-åringen at han nå er invitert til å være med å synge for dronning Elizabeth (96) når hun skal feire sitt platinajubileum. Dronningen kan nemlig telle 70 år på tronen, og det skal markeres med storstilt konsert på BBC 4. juni.

Ryder er i godt selskap, melder avisen Metro. Andre artister som skal opptre for dronningen og resten av kongefamilien, er Diana Ross, Alicia Keys, Duran Duran, Queen/Adam Lambert, Rod Stewart, Elton John og Andrea Bocelli.

Slår han Styles?

På britiske OfficialCharts.com har det denne uken vært knyttet spenning til om Ryder vil gå til topps på den britiske hitlisten med låten «Space Man». De siste seks ukene har Harry Styles (28) tronet øverst med «As It Was».

– Jeg tror ikke han blir sinna om jeg slår ham, sier Ryder til nettstedet.

Klarer Ryder brasene, er det første gang siden på 26 år at en britisk Eurovision-låt gjør nettopp det. Sist gang var Gina G (51) med «Ooh Aah… Just A Little Bit» i 1996.

EUROVISION: Sam Ryder på scenen i Torino lørdag.

Storbritannia har deltatt i Eurovision Song Contest 63 ganger, og de første 40 årene sørget de hyppig for gode plasseringer. Men etter år 2000 har det gått nedover. De siste to årene før helgens finale, har Storbritannia fått jumboplass i konkurransen.

Det var altså den ukrainske hiphop-gruppa Kalush Orchestra som stakk av med førsteplassen i Eurovision Song Contest.