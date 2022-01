COMEBACK MÅ VENTE: Sondre Justad tar nå konsekvensen av usikkerheten rundt pandemi-situasjonen og utsetter to storkonserter i Oslo Spektrum fra mars til november.

Sondre Justad utsetter Spektrum-konserter

To konserter i Oslo Spektrum i mars blir nå flyttet til november.

– Jeg har gruet meg til å fortelle både bandet mitt og publikum om dette. Det er kjipt og trist, men uunngåelig, sier Sondre Justad til VG.

De nye datoene for storkonsertene - som skulle være Justads comeback etter en lengre pause - blir nå 18. og 19. november.

– Avgjørelsen tok jeg dagen før nyttårsaften. Den første uka i januar måtte jeg ha avklaringer på mange ting - på utstyr, arbeidskraft og alle investeringer som jeg har lagt i showet. Da fant jeg ut at risikoen er altfor stor til å gamble på at det åpnes opp igjen før mars. Det føles uforutsigbart og meningsløst, sier han.

Marskonsertene i Oslo Spektrum skulle være Sondre Justads store comeback etter at han i VG for over to år siden proklamerte at han ville ta en lang pause - en pause som nå blir enda lengre. Det blir heller ikke comeback i Spektrum, ettersom han er booket til fem festivaler i sommer.

Ventetiden har han uansett brukt godt.

– Jeg har vært i studio og spilt inn et helt album som kommer til våren. Det kjennes veldig bra å ha hatt så god tid. Jeg er iallfall stolt og fornøyd over resultatet, forteller han.

Spektrum-konsertene har et noe uvanlig utgangspunkt, ettersom de ikke er annonserte i det hele tatt. Istedet valgte Sondre Justad å invitere et superfan, Victoria Arnesen som hadde vært på 45 konserter med ham, til Spektrum. Hun kunne i sin tur invitere fem av sine venner, som igjen inviterte fem hver.

Denne avanserte hviskeleken førte til at den første konserten ble utsolgt på kort tid, mens det ennå er billetter igjen til ekstrakonserten.

– Da vi tok en pause, bestemte vi oss fort for Oslo Spektrum som neste steg, og vi snakket om hva som var viktig for oss. Det er ikke lyd eller lys - det er kontakten med publikum, det er iallfall den som gjør det sterkeste inntrykket på meg. Og da valgte vi denne fremgangsmåten som har gjort at jeg har blitt kjent med ganske mange av mitt eget publikum underveis på reisen, forteller Sondre Justad.

Samtidig sier han at pausen har gjort ham godt, men at han nå for alvor «savner det jeg holder på med», som han sier. For ham, som alle andre artister, begynner pandemien å tære på.

– Vi er jo de som stengte først og åpner sist. Men vi må bare stole på myndighetene - det er et farlig samfunn om vi ikke har tillit til myndighetene. Men de må også utfordres og lytte til det brede fagfeltet som skal representere oss. Vi er en stor bransje som må tas på alvor.